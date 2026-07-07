Kinopoisk-Plattform startet speziellen Bereich für Anime-Fans

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Kinopoisk-Plattform startet speziellen Bereich für Anime-Fans

Kinopoisk, einer der größten Streaming-Dienste in Russland, hat einen eigenen Bereich für Anime-Liebhaber gestartet. Diese Neuerung wurde am 7. Juli zeitgleich mit der Premiere der auf dem populären Manga basierenden Serie „Ghost in the Shell“ angekündigt. Nutzer können nun alle Inhalte aus der Welt der japanischen Animation über eine einheitliche und benutzerfreundliche Oberfläche finden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der neue Bereich enthält die beliebtesten Projekte der Plattform, darunter „Attack on Titan“, „Gachiakuta“, „Dandadan“ und „Spy x Family“. Zudem wurden zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit thematische Sammlungen, ein monatliches Top-10-Ranking und ein System für persönliche Empfehlungen eingeführt. Der Empfehlungsalgorithmus basiert auf dem Wiedergabeverlauf und den Bewertungen der Nutzer.

Wachstum des Anime-Publikums und neue Möglichkeiten

Laut ixbt.com steigt das Interesse an Animationsprojekten auf der Plattform rapide an. Seit Anfang 2024 haben über 4,5 Millionen Abonnenten Anime auf Kinopoisk geschaut, und die Anzahl der Bewertungen für Projekte dieses Genres hat die Marke von 3,8 Millionen überschritten. Diese Zahlen zeigen, dass Anime nicht mehr nur ein Nischeninteresse ist, sondern ein fester Bestandteil der Massenkultur geworden ist.

Zu den Projekten, die im ersten Halbjahr die meiste Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zogen, gehören:

  • „Gachiakuta“;
  • „That Time I Got Reincarnated as a Slime“;
  • „Handyman Saitou in Another World“;
  • „Attack on Titan“;
  • „Fire Force“.
Zu den technischen Neuerungen gehört die Möglichkeit für Nutzer, bei Verfügbarkeit die japanische Tonspur als Hauptsprache auszuwählen. Dies ermöglicht es Anime-Fans, das Werk in seiner ursprünglichen Atmosphäre mit Untertiteln zu genießen.

Auch visuelle Änderungen wurden vorgenommen. In den Benutzerprofilen sind nun thematische Hintergründe basierend auf beliebten Anime-Motiven verfügbar. Zudem wurde für iOS-Geräte eine Funktion zur Auswahl eines alternativen App-Icons hinzugefügt.

Im Laufe des Monats Juli plant der Dienst eine Reihe wichtiger Premieren. Dazu gehört neben dem neuen „Ghost in the Shell“ auch die mit Spannung erwartete dritte Staffel der Serie „Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation“. Diese Schritte sind Teil der Strategie der Plattform, ihre Position auf dem regionalen Anime-Markt zu festigen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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