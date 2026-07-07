Plattform X startet neue Videobearbeitungstools für kreative Urheber

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Plattform X startet neue Videobearbeitungstools für kreative Urheber

Das soziale Netzwerk X (ehemals Twitter), das Elon Musk gehört, hat neue Video-Bearbeitungs- und Aufnahmefunktionen eingeführt, um das Volumen an Originalinhalten auf der Plattform zu erhöhen. Dieses Update soll Urhebern dabei helfen, einzigartige und hochwertige Materialien zu erstellen, anstatt die Videos anderer Nutzer lediglich erneut zu teilen (Repost). Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Der neue Video-Editor enthält eine Reihe lang erwarteter Funktionen. Laut Nikitia Bier, Produktleiter bei X, können Nutzer nun Untertitel in mehreren Sprachen zu Videos hinzufügen und deren Aussehen nach Belieben anpassen. Zudem wurde die Funktion "Green Screen" in der App implementiert.

Mit diesem Tool können Urheber neue Videos aufnehmen und dabei Fotos aus dem Speicher ihres Geräts oder andere Posts auf X als Hintergrund verwenden. Nikitia Bier betonte, dass eine der obersten Prioritäten der Plattform darin besteht, kreative Urheber zu unterstützen und zu fördern. In den kommenden Wochen werden voraussichtlich viele weitere Funktionen für den Video-Editor hinzugefügt.

Kampf gegen Plagiate und gestohlene Inhalte

Die Führung von X ist besorgt darüber, dass viele populäre Konten auf der Plattform weiterhin gestohlene oder alte, vor Jahren virale Inhalte erneut teilen. Laut Nikitia Bier werden die neuen Funktionen dazu beitragen, die Menge an exklusivem Material auf X zu erhöhen, das auf anderen Plattformen nicht verfügbar ist. Dies wiederum soll sicherstellen, dass Nutzer mehr Zeit im Netzwerk verbringen.

Experten sind jedoch der Meinung, dass Bearbeitungstools allein möglicherweise nicht ausreichen, um Urheber anzuziehen. Konkurrenten wie TikTok, Meta und YouTube verfügen bereits über etablierte Ökosysteme und Monetarisierungssysteme, die den Urhebern ein stabiles Einkommen bieten. X bietet derzeit noch nicht die starken rechtlichen Instrumente zum Schutz der Arbeit, wie sie Meta oder YouTube bereitstellen.

Zum Beispiel können Reels-Urheber auf Meta ihre gestohlenen Videos blockieren oder die Einnahmen aus diesen Videos auf sich selbst umleiten. X verfügt bisher nicht über ein solches automatisiertes System. Dennoch sind die neuen Videobearbeitungstools bereits für iOS-Nutzer verfügbar und sollen das kreative Umfeld auf der Plattform beleben.

  • Hinzufügen von Untertiteln in mehreren Sprachen;
  • Personalisierung des Untertitel-Designs;
  • Hintergrundänderung mittels Green Screen;
  • Verwendung von X-Posts als Videohintergrund.
Es ist erwähnenswert, dass X in letzter Zeit ein besonderes Augenmerk auf Videoinhalte legt. Diese Strategie ist Teil des Ziels, das soziale Netzwerk von einem Ort für den Austausch von Textnachrichten in eine vollwertige Medienplattform zu verwandeln.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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