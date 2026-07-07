Anthropic veröffentlicht Claude Cowork Agent für Mobil- und Webplattformen

Anthropic, einer der führenden Akteure in der Welt der künstlichen Intelligenz, hat beschlossen, seinen Claude Cowork Agenten zu erweitern. Das Tool, das im Januar dieses Jahres nur als Desktop-Anwendung vorgestellt wurde, ist nun auch über Webbrowser und mobile Geräte zugänglich. Dieser Schritt bedeutet nicht nur ein technologisches Update, sondern eine tiefere Integration von KI in tägliche Arbeitsabläufe. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Claude Cowork ist nicht nur ein einfacher Chatbot, sondern ein digitaler Partner, der komplexe Aufgaben autonom ausführen kann. Nach dem neuen Update können Abonnenten des Max-Tarifs Aufgaben, die sie auf ihrem Desktop-Computer begonnen haben, unterwegs über ihr Smartphone verfolgen oder abschließen. Das Wichtigste ist, dass das System im Hintergrund weiterarbeitet, selbst wenn der Laptop des Benutzers geschlossen ist.

Eine neue Stufe im Workflow-Management

Mit dieser Erweiterung möchte Anthropic Claude Cowork von einem reinen Entwickler-Tool zu einem vollwertigen Assistenten für Verwaltungs- und Kreativfachkräfte machen. Das System arbeitet im Hintergrund, synchronisiert sich zwischen verschiedenen Geräten und bittet den Benutzer nur in kritischen Situationen, in denen menschliches Eingreifen erforderlich ist, um eine Entscheidung. Dies läutet eine neue Phase im Wettlauf um die Automatisierung von Büroarbeiten ein.

Laut ixbt.com zeigt sich der Wettbewerb zwischen KI-Laboren nicht mehr darin, wessen Chatbot intelligenter ist, sondern wessen Produkt besser an reale Arbeitsumgebungen angepasst ist. Während OpenAI beispielsweise sein Codex-Tool über die Programmierung hinaus für Berichte, Datenanalysen und Präsentationen anpasst, festigt auch Anthropic seine Position.

Den von der Firma bereitgestellten Beispielen zufolge kann Claude Cowork E-Mail-Korrespondenzen analysieren, Briefings für Meetings vorbereiten und sogar Antwortentwürfe erstellen, während der Benutzer ruht. Der Benutzer muss am Morgen bei einer Tasse Kaffee nur das fertige Ergebnis prüfen und mit einem einzigen Klick bestätigen.

Plattformübergreifende Integration und Komfort

Die Desktop-Anwendung bleibt der Hauptort für "Deep Work", da sie direkten Zugriff auf lokale Dateien und den Browser hat. Das Erscheinen von Web- und Mobilversionen hat jedoch Türen für Benutzer geöffnet, die die Anwendung nicht installieren können. Anthropic hat Chat- und Cowork-Funktionen in einer einzigen Oberfläche vereint und Projekte sowie Artefakte auf allen Geräten synchronisiert.

Das Unternehmen hat kürzlich auch die Claude Tag-Funktion für die Slack-Plattform eingeführt. Dies ist Teil der Strategie von Anthropic, seine KI zu einem ständigen Begleiter des Benutzers zu machen, egal wo er sich befindet (bei der Arbeit, unterwegs oder in der Kommunikation). Auch für Benutzer in Usbekistan wird erwartet, dass dieses Tool neue Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz bei der Fernarbeit und dem Management internationaler Projekte schafft.