Der achtfache Ballon d'Or-Gewinner und Weltmeister Lionel Messi begann seinen Weg zur Größe lange vor der Barcelona-Akademie. Der argentinische Stürmer war bereits als Kind auf den Straßen seiner Heimatstadt Rosario und im System von Newell's Old Boys eine echte Legende. Sein Talent war so außergewöhnlich, dass selbst Profis der ersten Mannschaft ihre Pläne und Ruhezeiten opferten, um dem „kleinen Zauberer“ beim Spielen zuzusehen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Der ehemalige Newell's Old Boys-Spieler Matias Fondato erinnerte sich in einem Interview mit talkSPORT an diese Zeit. Ihm zufolge war der gesamte Verein von Messis Fähigkeiten beeindruckt, obwohl dieser erst neun Jahre alt war. Fondato betonte, dass alle erfahrenen Spieler nach dem Training im Stadion blieben, um den jungen Messi spielen zu sehen, bevor sie duschten und ins Hotel fuhren.

„Die Maschine von '87“ und Vergleiche mit Maradona

Die Jugendmannschaft, in der Lionel Messi damals spielte, war als „The Machine of '87“ bekannt. Dieses Team blieb drei Jahre lang ungeschlagen und deklassierte alle Gegner. Matias Fondato sagt, dass Lionels Bewegungen auf dem Platz damals genauso erstaunlich waren wie heute; der einzige Unterschied war seine körperliche Statur.

„Er war sehr klein, aber er spielte auf dem Platz mit der Intelligenz eines Erwachsenen gegen Gleichaltrige. Es war schwer zu sagen, wer er in Zukunft genau werden würde, aber schon in diesem Alter unterschied er sich völlig von jedem anderen Kind, das wir je gesehen hatten“, sagt Fondato. Genau in dieser Zeit begannen die einheimischen Fans, ihn mit dem legendären Diego Maradona zu vergleichen.

Interessanterweise sah Lionel Messi 1993 das Debüt von Diego Maradona für Newell's Old Boys live im Stadion. Kurz darauf zeigte der neunjährige Messi in der Halbzeitpause im Estadio Marcelo Bielsa Balltricks für die Fans, während das ganze Stadion seinen Namen rief.

Historisches Erbe und die Gegenwart

Obwohl Messi nie ein offizielles Pflichtspiel für Newell's Old Boys auf Profiebene bestritt, bleibt sein Einfluss in Argentinien ewig. Er zog nach Spanien und schaffte es, die Geschichte des Weltfußballs neu zu schreiben. Auch heute noch bezeichnen seine Teamkollegen, darunter der Star von Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft Pedri, Messis anhaltend hohes Leistungsniveau als „unglaublich“.

Für Matias Fondato fand diese Geschichte, die auf den Straßen von Rosario begann, 2022 auf den grünen Rasenplätzen in Katar ihren logischen Abschluss. Seiner Meinung nach war Messis Gewinn der Weltmeisterschaft das letzte und wichtigste Puzzleteil des großen Werks, das der neunjährige „kleine Zauberer“ begonnen hatte. Auch heute noch begeistert Lionel Messi mit seiner langjährigen Karriere Millionen von Fans.