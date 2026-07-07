Opta sieht Argentinien als klaren Favoriten gegen Ägypten

·98·Sport
Opta sieht Argentinien als klaren Favoriten gegen Ägypten

Der Supercomputer von Opta Analyst hat die wahrscheinlichen Ergebnisse vor dem Achtelfinale der WM 2026 zwischen Argentinien und Ägypten berechnet.

Laut der Analyse sind die Chancen des amtierenden Weltmeisters auf einen Sieg in der regulären Spielzeit fast sechsmal höher als die des Gegners.

Argentinien erhält eine Gewinnchance von 69,6 Prozent

Nach den Berechnungen von Opta liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die argentinische Nationalmannschaft innerhalb von 90 Minuten gewinnt, bei 69,6 Prozent.Dieser Wert macht die Südamerikaner zum klaren Favoriten der Begegnung.

Ägyptens Chancen — 11,5 Prozent

Die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der ägyptischen Nationalmannschaft in der regulären Spielzeit

wird auf 11,5 Prozent geschätzt. Dennoch hat Ägypten, nachdem sie Australien im Elfmeterschießen aus dem Turnier geworfen haben, bereits bewiesen, dass sie in der K.-o.-Phase für Überraschungen sorgen können.Möglichkeit einer Verlängerung

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel in der regulären Spielzeit unentschieden endet und in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen geht,

liegt bei 18,9 Prozent.

Die Prognosen von Opta lauten wie folgt: Sieg Argentinien — 69,6 %;Sieg Ägypten — 11,5 %;

Unentschieden und Verlängerung — 18,9 %.

  • Argentinien mit perfekter Gruppenphase

  • Argentinien beendete die Gruppe J mit 9 Punkten aus drei Spielen und zog als Gruppenerster in die K.-o.-Runde ein.

  • Im Sechzehntelfinale besiegte das Team um Lionel Messi Kap Verde in der Verlängerung mit 3:2.

Ägypten kam durch Elfmeterschießen weiter

Ägypten beendete die Gruppe G mit 5 Punkten auf dem zweiten Platz.

Die afrikanischen Vertreter spielten im Sechzehntelfinale nach regulärer Spielzeit und Verlängerung 1:1 gegen Australien und gewannen das Elfmeterschießen mit 4:2.

Die Zahlen sprechen für Argentinien. Doch in der K.-o.-Phase zählt die Favoritenrolle nur bis zum Anpfiff.

{{TEXT_24}}

{{TEXT_25}}

{{TEXT_26}}

ArgentinienÄgyptenLionel MessiOptaKap Verde
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Argentinien besiegt Ägypten und zieht ins Viertelfinale einArgentinien besiegt Ägypten und zieht ins Viertelfinale einHeute, 23:05Könnte Cristiano Ronaldo nach seinem Rücktritt vom Fußball ein Hollywood-Star werdenKönnte Cristiano Ronaldo nach seinem Rücktritt vom Fußball ein Hollywood-Star werdenHeute, 22:52Usbekische U19-Boxer starten mit Sieg in die AsienmeisterschaftUsbekische U19-Boxer starten mit Sieg in die AsienmeisterschaftHeute, 22:31Lionel Messi stellt unerwarteten Negativrekord in der WM-Geschichte aufLionel Messi stellt unerwarteten Negativrekord in der WM-Geschichte aufHeute, 22:12Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekanntUsbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekanntHeute, 22:12Gareth Barry fordert Kylian Mbappe auf, sich in der Premier League zu beweisenGareth Barry fordert Kylian Mbappe auf, sich in der Premier League zu beweisenHeute, 21:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan