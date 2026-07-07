Opta sieht Argentinien als klaren Favoriten gegen Ägypten

Der Supercomputer von Opta Analyst hat die wahrscheinlichen Ergebnisse vor dem Achtelfinale der WM 2026 zwischen Argentinien und Ägypten berechnet.

Laut der Analyse sind die Chancen des amtierenden Weltmeisters auf einen Sieg in der regulären Spielzeit fast sechsmal höher als die des Gegners.

Argentinien erhält eine Gewinnchance von 69,6 Prozent

Nach den Berechnungen von Opta liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die argentinische Nationalmannschaft innerhalb von 90 Minuten gewinnt, bei 69,6 Prozent.Dieser Wert macht die Südamerikaner zum klaren Favoriten der Begegnung.

Ägyptens Chancen — 11,5 Prozent

Die Wahrscheinlichkeit eines Sieges der ägyptischen Nationalmannschaft in der regulären Spielzeit

wird auf 11,5 Prozent geschätzt. Dennoch hat Ägypten, nachdem sie Australien im Elfmeterschießen aus dem Turnier geworfen haben, bereits bewiesen, dass sie in der K.-o.-Phase für Überraschungen sorgen können.Möglichkeit einer Verlängerung

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel in der regulären Spielzeit unentschieden endet und in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen geht,

liegt bei 18,9 Prozent.

Die Prognosen von Opta lauten wie folgt: Sieg Argentinien — 69,6 %;Sieg Ägypten — 11,5 %;

Unentschieden und Verlängerung — 18,9 %.

Argentinien mit perfekter Gruppenphase

Argentinien beendete die Gruppe J mit 9 Punkten aus drei Spielen und zog als Gruppenerster in die K.-o.-Runde ein.

Im Sechzehntelfinale besiegte das Team um Lionel Messi Kap Verde in der Verlängerung mit 3:2.

Ägypten kam durch Elfmeterschießen weiter

Ägypten beendete die Gruppe G mit 5 Punkten auf dem zweiten Platz.

Die afrikanischen Vertreter spielten im Sechzehntelfinale nach regulärer Spielzeit und Verlängerung 1:1 gegen Australien und gewannen das Elfmeterschießen mit 4:2.

Die Zahlen sprechen für Argentinien. Doch in der K.-o.-Phase zählt die Favoritenrolle nur bis zum Anpfiff.

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