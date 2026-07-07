ASUS stellt den neuen ROG GR70 Mini-PC mit GeForce RTX 5070 und Ryzen 9 im kompakten Gehäuse vor

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ASUS stellt den neuen ROG GR70 Mini-PC mit GeForce RTX 5070 und Ryzen 9 im kompakten Gehäuse vor

Die Synergie aus Kompaktheit und hoher Leistung auf dem Computermarkt erreicht ein neues Niveau. ASUS hat offiziell sein neuestes innovatives Produkt auf den Markt gebracht — den ROG GR70 Gaming-Mini-PC. Laut ixbt.com beeindruckt das Gerät Branchenexperten, da es Prozessoren und Grafikchips der neuesten Generation in einem Gehäuse mit einem Volumen von weniger als 3 Litern unterbringt. Dies berichtet Nachrichten von Ixbt.com.

Das Hauptmerkmal des neuen ROG GR70-Modells zeigt sich in seiner Hardware. Die Top-Konfiguration des Geräts ist mit einem 16-Kern AMD Ryzen 9 9955HX3D Prozessor ausgestattet. Dank seines großen Cache-Speichers bietet dieser Chip eine beispiellose Geschwindigkeit bei Spielen und ressourcenintensiven Aufgaben. Für Kunden werden auch einfachere Versionen auf Basis der Prozessoren Ryzen 9 9955HX und Ryzen 9 8940HX angeboten.

Grafikfähigkeiten und Kühlsystem

Bei der Grafik haben sich die ASUS-Ingenieure auf die neuesten Entwicklungen von NVIDIA verlassen. Der Mini-PC in der Top-Version ist mit einer GeForce RTX 5070 Laptop GPU ausgestattet, während das günstigere Modell über eine GeForce RTX 5060 Laptop verfügt. Diese Leistung ermöglicht es, selbst modernste Spiele ohne externe Grafikkarten mit hohen Bildraten zu spielen.

Um solch leistungsstarke Komponenten in einem kleinen Gehäuse stabil zu halten, wurde ein spezielles Kühlsystem entwickelt. Diese Technologie namens ROG QuietFlow besteht aus drei Lüftern und mehreren Heatpipes. Das System garantiert nicht nur eine effiziente Kühlung, sondern auch einen geräuschlosen Betrieb, was für Mini-PC-Nutzer ein entscheidender Faktor ist.

Die Abmessungen des Geräts betragen 282,4 × 187,7 × 56,5 mm. Dies ermöglicht eine Platzersparnis auf fast jedem Schreibtisch oder den Transport des Geräts in einer Tasche. Trotz der geringen Größe wird der Computer über ein externes 330 W Netzteil mit Strom versorgt. Dies bietet ausreichende Ressourcen, damit alle internen Komponenten mit voller Leistung arbeiten können.

Die derzeit erhältlichen ROG GR70-Modelle verfügen über folgende Spezifikationen:

  • Kombination aus Ryzen 9 9955HX3D und GeForce RTX 5070 Laptop;
  • Modell basierend auf Ryzen 9 8940HX und GeForce RTX 5060 Laptop;
  • Vorinstalliertes Betriebssystem Windows 11 Home.
Für Gamer und professionelle Designer wird dieser Mini-PC als würdige Alternative zu herkömmlichen großen Gehäusen erwartet. Besonders für Büros oder Heimstudios mit begrenztem Arbeitsplatz werden solche kompakten und leistungsstarken Lösungen immer beliebter.

ASUSROG GR70Mini-PCGeForce RTX 5070Ryzen 9
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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