Graffiti-Künstler sprüht riesigen Vogel auf australischen Brückenturm

In Melbourne, Australien, ereignete sich ein ungewöhnlicher Vorfall. Ein Graffiti-Künstler kletterte auf einen 140 Meter hohen Bolte Bridge -Turm und wurde von der Polizei festgenommen, nachdem er dort ein riesiges Cartoon-Vogel-Motiv gesprüht hatte. Dies berichtete Reuters .

Berichten zufolge zeigen Videos, die auf Instagram von der nahe dem Stadtzentrum gelegenen Brücke gepostet wurden, wie der Mann mit baumelnden Beinen ganz oben auf dem Turm sitzt. In weiteren Beiträgen forderte er Steuersenkungen in Australien und verlangte, dass ihm per Drohne ein Erdnussbutter-Sandwich geliefert wird, damit er herunterkommt.

Seine Forderungen führten zu Verhandlungen mit der Polizei. Infolgedessen wurde eine Fahrspur der Brücke vorübergehend gesperrt, was zu erheblichen Staus für Pendler führte.

Der amtierende Sergeant der Victoria Police, Paul Hogan, erklärte, dass der 22-jährige Mann unmittelbar nach dem Abstieg vom Turm festgenommen wurde.

„Der Mann hat mit Sprühfarbe ein Bild auf die Außenwand gemalt. Während des Vorfalls leistete er den rechtmäßigen Aufforderungen der Polizei, herunterzukommen, keine Folge“, sagte er.

Laut einer Polizeierklärung wurden zahlreiche Einsatzkräfte zum Tatort entsandt, darunter Streifenpolizisten, die Autobahnpolizei, eine Spezialeinheit, Such- und Rettungsdienste sowie die Wasserschutzpolizei.

Das Graffiti auf der Brücke soll dem berühmten Pam the Bird -Motiv sehr ähnlich sein, das in den letzten Jahren auf Dutzenden Gebäuden in Melbourne aufgetaucht ist. Dieses Symbol erschien sogar an den Wänden des historischen Flinders Street -Bahnhofs.

Die Polizei machte keine Angaben dazu, warum der Mann schließlich herunterkam. Auf seiner Instagram-Seite wurde jedoch ein humorvoller Kommentar hinterlassen: „Wie konnten sie es wagen, die Drohne ohne das Sandwich fliegen zu lassen?“ Dies löste in den sozialen Medien noch größeres Interesse an dem Vorfall aus.