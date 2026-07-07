Gareth Barry fordert Kylian Mbappe auf, sich in der Premier League zu beweisen

Als einer der hellsten Sterne der Fußballwelt wachsen die Spekulationen, dass Kylian Mbappe im Laufe seiner Karriere in der Premier League spielen sollte. Insbesondere der ehemalige Mittelfeldspieler von Manchester City, Gareth Barry, hat den französischen Stürmer dazu aufgerufen, den "Fehler" von Lionel Messi nicht zu wiederholen und sich in der wettbewerbsfähigsten Liga der Welt zu beweisen. Seiner Meinung nach wäre es ein historisches Ereignis, Mbappe im Trikot von Manchester City zu sehen – nicht nur für den Verein, sondern für die gesamte Liga. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit Lyllo Casino betonte Gareth Barry, dass es ein großer Verlust für Fußballfans sei, wenn Weltklassespieler nicht in England spielen. Am Beispiel von Lionel Messi drückte er sein Bedauern darüber aus, dass die argentinische Legende während ihrer Karriere nicht regelmäßig auf britischen Plätzen spielte. Er merkte an, dass Mbappe eine solche Gelegenheit nicht verpassen sollte, solange er jung ist und in seiner Blütezeit steht.

Premier League — der ultimative Test für Elite-Talente

"Es ist eine Schande, dass Weltklassespieler wie Mbappe keine Zeit in der Premier League verbringen. Wir hätten Messi hier sehr gerne gesehen, aber das wird nun nicht mehr passieren. Wir wollen nicht, dass Mbappes Karriere vergeht, ohne dass er sich in der härtesten Liga der Welt getestet hat", fügte Barry hinzu. Er glaubt, dass die englische Liga der wichtigste Maßstab ist, um das wahre Potenzial eines Spielers zu offenbaren.

Derzeit spielt Kylian Mbappe erfolgreich bei der Weltmeisterschaft mit der französischen Nationalmannschaft. Sein präziser Elfmeter, der den Einzug ins Viertelfinale sicherte, und seine Führungsrolle auf dem Platz bewiesen einmal mehr, dass er ein Spieler auf höchstem Niveau ist. Experten, darunter Jamie Carragher, deuten darauf hin, dass seine Leistungen in diesem Turnier ihn zu einem Hauptanwärter auf den Ballon d'Or machen könnten, wobei er Rivalen wie Harry Kane übertrifft.

Sollte sich Mbappe für einen Wechsel nach England entscheiden, gilt Manchester City als das geeignetste Ziel. Die finanzielle Stabilität des Vereins und die enormen Erfolge der letzten Jahre machen einen solchen Großtransfer durchaus möglich. Laut Barry ist Manchester City immer bereit, die Besten der Welt in den Kader aufzunehmen.

Manchester Citys neue Transfers und Zukunftspläne

Während die Gerüchte um Mbappe anhalten, hat Manchester City begonnen, praktische Schritte zu unternehmen. Der Verein hat offiziell eine Einigung über den Transfer des 23-jährigen Mittelfeldspielers Elliot Anderson von Nottingham Forest bekannt gegeben. Anderson, der derzeit mit der englischen Nationalmannschaft an einem internationalen Turnier teilnimmt, hat bereits den medizinischen Check absolviert und wird bald bei der Mannschaft erwartet.

Gareth Barry verglich die Ankunft von Elliot Anderson mit der Situation um Rodri. Er glaubt, dass Anderson ähnliche Eigenschaften wie Rodri in Bezug auf Bewegungen ohne Ball, Pressing und das Einleiten von Angriffen aufweist. Sollte Rodri den Verein in Zukunft verlassen, gilt Anderson als würdiger Kandidat, um ihn zu ersetzen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Manchester City nicht nur für die Stars von heute, sondern auch für das Fundament der Zukunft arbeitet. Der Transfer eines Superstars wie Mbappe würde die Vorherrschaft des Vereins im europäischen Fußball zweifellos festigen. Die Fans des englischen Fußballs hoffen, dass sie bald den besten Stürmer der Welt im Etihad Stadium sehen werden.