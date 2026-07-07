Netflix ändert seine Strategie: Kurzvideos erscheinen auf der Plattform

Netflix, die weltweit größte Streaming-Plattform, hat beschlossen, ihre Content-Ausrichtung aufgrund veränderter Sehgewohnheiten der Nutzer zu erweitern. Das Unternehmen bietet nun nicht mehr nur Serien und Filme an, sondern auch Kurzvideos, die von weltweit bekannten Publikationen produziert werden. Dieser Schritt zeigt, dass sich die Plattform vom traditionellen "Binge-Watching"-Modell entfernt und an moderne digitale Medientrends anpasst. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Im Rahmen dieses Projekts hat Netflix Partnerschaftsverträge mit großen Medienhäusern wie BuzzFeed Studios, Condé Nast, Hearst Magazines und Penske Media unterzeichnet. Wie Variety und Billboard berichten, können Abonnenten in Ländern wie den USA, Kanada, Großbritannien und Australien seit dem 3. August exklusive Videos von Marken wie Variety, Rolling Stone, Billboard und Indiewire ansehen. Die Videos haben eine Länge von 2 bis 20 Minuten und bestehen hauptsächlich aus Nachrichten aus dem Showbusiness, Lifestyle-Themen und Lehrvideos.

Wettbewerb mit YouTube und TikTok

Laut Analysten von Bloomberg steht Netflix derzeit nicht nur im harten Wettbewerb mit traditionellen Fernsehsendern, sondern auch mit Plattformen wie YouTube und TikTok. Verbraucher, insbesondere die jüngere Generation, bevorzugen kurze und schnelle Informationsvideos in den Pausen zwischen lang laufenden Serien. Durch die neuen Partnerschaften will Netflix sein Publikum länger auf der Plattform halten und die Lücken zwischen den Serienstaffeln füllen.

Die Liste der neuen Inhalte, die auf der Plattform veröffentlicht werden, umfasst folgende beliebte Projekte:

Die "30 Questions"-Reihe von BuzzFeed Celeb;

Die beliebte Show "Lie Detector", produziert von Vanity Fair;

Das Projekt "24 Hrs With" von Billboard, das sich dem Leben von Stars widmet;

Exklusive Videos zu Mode und Beauty von Vogue und Elle.

John Derderian, Vizepräsident von Netflix, betonte, dass Nutzer nicht nur Filme sehen, sondern auch mehr über ihre Lieblingscharaktere und -themen erfahren möchten. Diese Partnerschaften dienen dazu, das Interesse der Fans zu vertiefen und ihre täglichen Bedürfnisse zu befriedigen. Sollte dieses Experiment erfolgreich sein, könnte das Unternehmen in Zukunft solche Kurzformate auch in eigenen Studios produzieren.

Diese Nachricht ist auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung, da Netflix als globale Plattform seine Benutzeroberfläche und Inhaltsdatenbank regelmäßig aktualisiert. Obwohl diese Funktion derzeit nur in ausgewählten Ländern verfügbar ist, wird eine regionale Ausweitung in Kürze erwartet. Dies ermöglicht es lokalen Zuschauern, kurze und hochwertige Shows mit Weltstars im Rahmen eines einzigen Abonnements zu sehen.

In den letzten Jahren hat Netflix auch Live-Übertragungen, Videospiele und Video-Podcasts aktiv ausgebaut. Diese Strategie bestätigt das Ziel der Plattform, sich von einem reinen Kino zu einem universellen Unterhaltungszentrum zu entwickeln. Experten bewerten diese Neuerung als einen risikoarmen, aber potenziell sehr wertvollen Test für Netflix.