Usbekische U19-Boxer starten mit Sieg in die Asienmeisterschaft

In Jakarta, Indonesien, laufen die Asienmeisterschaften im Boxen für die Altersklassen U19 und U23.

Heute bestritten die Vertreter der usbekischen U19-Nationalmannschaft ihre ersten Kämpfe im Wettbewerb. Während Muhammadrizo Ukimov einen souveränen Sieg errang, schied Ibrohim Shokirjonov aus dem Turnier aus.

Ukimov ließ dem japanischen Vertreter keine Chance

In der Gewichtsklasse bis 60 kg stieg Muhammadrizo Ukimov gegen den japanischen Boxer Rio Matsumoto in den Ring.

Unser Landsmann dominierte den Kampf über die gesamte Dauer und siegte einstimmig nach Punkten mit 5:0.

Damit zieht Ukimov in die nächste Runde der Asienmeisterschaft ein.

Shokirjonov unterliegt dem Vertreter aus Kasachstan

In der Gewichtsklasse bis 65 kg traf Ibrohim Shokirjonov auf Akzhurek Kalabay aus Kasachstan.

Nach einem hart umkämpften Duell entschieden die Punktrichter zugunsten des Kasachen. Shokirjonov verlor mit 0:5 und beendete damit seine Teilnahme am Turnier.

Das Tagesergebnis: ein Sieg und eine Niederlage

Die heutigen Ergebnisse der usbekischen U19-Nationalmannschaft:

Muhammadrizo Ukimov — Sieg, 5:0;

Ibrohim Shokirjonov — Niederlage, 0:5.

Dies teilte der Usbekische Boxverband mit. Weitere Siege unserer Boxer werden in den kommenden Kämpfen im Ring von Jakarta erwartet.