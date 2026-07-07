Argentinien besiegt Ägypten und zieht ins Viertelfinale ein

Im Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besiegte Argentinien Ägypten mit 3:2. Bei der Begegnung im Stadion von Atlanta gingen die Ägypter zweimal in Führung, doch Argentinien drehte das Spiel in den letzten Minuten zu seinen Gunsten.

Yasser Ibrahim eröffnete den Torreigen in der 15. Minute für Ägypten. Argentinien fand lange Zeit kein Mittel zum Ausgleich. In der 67. Minute erzielte Mostafa Mohamed das zweite Tor für Ägypten und baute die Führung aus.

In der 79. Minute verkürzte Cristian Romero den Rückstand. Vier Minuten später stellte Lionel Messi den Ausgleich wieder her. In der 90.+3 Minute erzielte Julian Alvarez den Siegtreffer.

Argentinien gab während des Spiels 17 Schüsse ab, davon sieben aufs Tor. Bei Ägypten lag dieser Wert bei fünf bzw. zwei.

Auch beim Ballbesitz war Argentinien überlegen: 61 zu 39 Prozent. Das Team spielte 591 Pässe mit einer Genauigkeit von 91 Prozent. Ägypten kam auf 323 Pässe bei einer Passquote von 83 Prozent.

Argentinien holte sechs Eckbälle heraus, Ägypten einen. Die Foulstatistik lautete 12:9 zugunsten von Ägypten, da sie weniger Regelverstöße begingen. Die ägyptischen Spieler erhielten zwei gelbe Karten, während Argentinien ohne Verwarnung blieb.

Damit zieht Argentinien ins Viertelfinale ein, während Ägypten das Turnier beendet.