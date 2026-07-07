Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, hat bei der Weltmeisterschaft 2026 einen der unerfreulichsten Rekorde seiner Karriere aufgestellt. Der legendäre Stürmer verschoss im Achtelfinale gegen Ägypten einen Elfmeter und wurde damit zum ersten Spieler in der Turniergeschichte, der während einer einzigen Weltmeisterschaft zwei Elfmeter nicht verwandeln konnte. Dies berichtet Goal.com .

Bei diesem prestigeträchtigen Turnier in Nordamerika versucht Argentinien, seinen Titel zu verteidigen, doch der Elfmeterpunkt ist für Lionel Messi zu einem echten Problem geworden. Im Spiel gegen Ägypten im Stadion von Atlanta konnte er das Tor nicht erzielen. Zuvor hatte Messi bereits in der Gruppenphase gegen Österreich einen Elfmeter verschossen. Laut Goal.com ist es in der Geschichte der Weltmeisterschaften noch keinem Spieler passiert, in der regulären Spielzeit zwei Elfmeter zu verschießen (Elfmeterschießen ausgenommen).

Ägyptens unerwartete Überlegenheit

Das Spiel selbst verlief für den amtierenden Weltmeister nach einem unerwarteten Szenario. Der ägyptische Verteidiger Yasser Ibrahim setzte sich im Luftduell gegen Lisandro Martinez durch und köpfte zur Führung ein. Zur Halbzeit führten die „Pharaonen“ mit 1:0. Lionel Messi vergab mehrere Chancen aufgrund der großartigen Paraden des ägyptischen Torhüters Mostafa Shobeir und seines eigenen Pechs.

Statistiken zufolge verzeichnet die Weltmeisterschaft 2026 die niedrigste Elfmeter-Erfolgsquote seit Jahrzehnten. Derzeit liegt die Trefferquote bei 65,3 %, was das schlechteste Ergebnis seit 1966 ist. Experten führen dies auf die verbesserten Fähigkeiten der Torhüter und den hohen psychologischen Druck auf die Schützen zurück.

Lionel Messi hatte in früheren Interviews betont, dass er sich solche Misserfolge sehr zu Herzen nimmt. Besonders Fehler in der entscheidenden K.o.-Phase können die Stimmung im Team beeinträchtigen. Unter argentinischen Fans und Experten entbrennt nun eine Debatte darüber, ob die Elfmeter künftig von anderen Spezialisten ausgeführt werden sollten.

Die argentinische Nationalmannschaft hatte große Schwierigkeiten, die kompakte Abwehr Ägyptens um Mohamed Salah zu durchbrechen. Lionel Messi ist in seiner rekordverdächtigen Karriere erneut in die Geschichtsbücher eingegangen, doch dieses Ergebnis ist kein Grund zum Stolz. Nun muss das Team noch härter kämpfen, um den Titel zu verteidigen.