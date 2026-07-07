Die Rivalität zwischen den beiden Giganten der Fußballwelt, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi, setzt sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei ihren Lebenswegen nach dem Sport fort. Laut dem ehemaligen französischen Fußballer Emmanuel Petit hat der portugiesische Star das Potenzial, einen neuen Gipfel zu erklimmen, den sein erbitterter Rivale Lionel Messi nie erreichen könnte: die Hollywood-Filmindustrie. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Jackpot City Casino betonte der Weltmeister von 1998, Emmanuel Petit, dass Cristiano Ronaldo alle Eigenschaften besitze, um nach seinem Karriereende im Showgeschäft erfolgreich zu sein. Seinem Urteil nach machen ihn der ständige Wunsch des portugiesischen Stürmers, im Rampenlicht zu stehen, und seine Aktivität bei öffentlichen Veranstaltungen zu einem idealen Kandidaten für die Filmwelt.

Petit zählte die krassen Unterschiede im Charakter der beiden Legenden auf. Er vermutet, dass Lionel Messi aufgrund seiner Zurückhaltung und Schweigsamkeit in diesem Bereich nicht Fuß fassen könnte. Messi ziehe es vor, auf dem Platz zu sprechen und meide übermäßige Aufmerksamkeit, während Ronaldo sich im Gegenteil vor Kameras und Scheinwerfern sehr wohl fühle.

Showgeschäft und persönliche Marke

"Ein Hollywood-Schauspieler? Ronaldo kann alles machen, was er will. Bei Lionel Messi ist die Situation völlig anders. Ich kann mir Messi nicht im Showgeschäft vorstellen; er spricht nicht gerne und beantwortet ungern Fragen. Er möchte dem Rampenlicht fernbleiben, während Ronaldo es liebt", sagt Petit in seinem Interview.

Cristiano Ronaldo, der derzeit für Al-Nassr spielt, hat sich über die Jahre nicht nur als Sportler, sondern als globale Marke etabliert. Sein Publikum in den sozialen Medien und seine Position auf dem Werbemarkt stehen denen jedes Filmstars in nichts nach. Daher wird sein mögliches Auftauchen an Filmsets in Los Angeles von vielen Experten als logischer Schritt angesehen.

Der Star von Inter Miami, Lionel Messi, zeichnet sich durch seinen bescheidenen Lebensstil aus. Nach Petits Meinung könnte sich der argentinische Fußballer nicht an das turbulente Umfeld von Pressekonferenzen und Filmpremieren anpassen. Dies könnte einer der wenigen Bereiche bleiben, in denen Ronaldo seinen Rivalen Messi nach der aktiven Fußballkarriere übertreffen könnte.

Die Zukunft der Fußballgeografie

Während des Interviews äußerte Petit Bedenken nicht nur über die Zukunft der Spieler, sondern auch über die Infrastruktur des Weltfußballs. Insbesondere ging er auf das Schicksal der Turniere nach der Weltmeisterschaft 2034 in Saudi-Arabien ein. Er glaubt, dass die finanziellen Mittel und die staatliche Unterstützung für die Ausrichtung solch großer Wettbewerbe zunehmend schwinden.

Der ehemalige Fußballer steht auch den Versuchen der FIFA skeptisch gegenüber, neue Märkte wie Indien und China zu erschließen. Petit betonte, dass die Cricket-Kultur in Indien so stark sei, dass Fußball dort nie zur Sportart Nummer eins habe werden können. In China behindern der Mangel an Spielern, die ins Ausland wechseln, sowie interne systemische Probleme die Entwicklung.

So setzt Cristiano Ronaldo trotz seines Alters von über 40 Jahren nicht nur weiterhin Rekorde auf dem Platz, sondern bereitet auch den Boden für große zukünftige Projekte. Sein mögliches Debüt in Hollywood wäre zweifellos eine unerwartete, aber spannende Wendung für Millionen von Fans.