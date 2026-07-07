WM 2026: Argentinien gelingt Super-Comeback gegen Ägypten und zieht ins Viertelfinale ein

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WM 2026: Argentinien gelingt Super-Comeback gegen Ägypten und zieht ins Viertelfinale ein

Im Achtelfinale der WM 2026 besiegte die argentinische Nationalmannschaft Ägypten auf dramatische Weise. Nach einem Zwei-Tore-Rückstand erzielte der amtierende Weltmeister in den letzten 12 Minuten drei Treffer und gewann mit 3:2.

Das entscheidende Tor erzielte Enzo Fernández in der 90.+3 Minute.

Ägypten schockt Argentinien

In der 15. Spielminute eröffnete Ibrahim den Torreigen und brachte Ägypten in Führung.

In der 21. Minute hatte Argentinien die Chance zum Ausgleich, doch Lionel Messi vergab einen Elfmeter.

In der 67. Minute erzielte Zizo das zweite Tor und baute die Führung für Ägypten weiter aus — 0:2.

Romero leitet die Aufholjagd ein

Argentinien erhöhte in der Schlussphase des Spiels den Druck massiv.

In der 79. Minute verkürzte Cristian Romero den Rückstand. Vier Minuten später stellte Messi mit einem präzisen Schuss den Ausgleich her — 2:2.

Der amtierende Weltmeister gab sich damit nicht zufrieden und drängte weiter auf den Siegtreffer.

Enzo wird in der letzten Minute zum Helden

In der 90.+3 Minute traf Enzo Fernández ins gegnerische Tor und bescherte Argentinien einen dramatischen Sieg.

Damit drehte die Mannschaft von Lionel Scaloni einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg und zog dank eines Super-Comebacks ins Viertelfinale ein.

WM 2026. Achtelfinale

Argentinien 3:2 Ägypten

Tore: Romero, 79.; Messi, 83.; Enzo Fernández, 90.+3 — Ibrahim, 15.; Zizo, 67.

Verschossener Elfmeter: Messi, 21.

Argentinien entging der Niederlage und bewies erneut seine meisterhafte Mentalität. Ägypten war einem historischen Erfolg sehr nahe, konnte die Führung jedoch in den letzten Minuten nicht halten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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