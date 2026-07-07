Verfolgen Sie das Spiel Schweiz gegen Kolumbien live mit uns.

Im Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 treffen die Nationalmannschaften der Schweiz und Kolumbiens aufeinander.

Die Begegnung beginnt morgen um 01:00 Uhr Taschkenter Zeit im BC Place Stadion in Vancouver.

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Den Prognosen zufolge liegt die Siegchance für Kolumbien innerhalb der regulären 90 Minuten bei 42 Prozent. Die Chance für die Schweiz liegt bei 27 Prozent, und die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel in die Verlängerung geht, wird mit 31 Prozent angegeben.

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