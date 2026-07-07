Verfolgen Sie das Spiel Schweiz gegen Kolumbien live mit uns

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Verfolgen Sie das Spiel Schweiz gegen Kolumbien live mit uns

Im Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 treffen die Nationalmannschaften der Schweiz und Kolumbiens aufeinander.

Die Begegnung beginnt morgen um 01:00 Uhr Taschkenter Zeit im BC Place Stadion in Vancouver.

Sie können dieses Spiel Zamin.uz über einen Live-Ticker auf unserer Website verfolgen. Während des Spiels werden die wichtigsten Ereignisse, gefährliche Angriffe, Tore, Verwarnungen, Auswechslungen und andere wichtige Momente in Echtzeit berichtet.

Den Prognosen zufolge liegt die Siegchance für Kolumbien innerhalb der regulären 90 Minuten bei 42 Prozent. Die Chance für die Schweiz liegt bei 27 Prozent, und die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel in die Verlängerung geht, wird mit 31 Prozent angegeben.

Verfolgen Sie das Spiel Schweiz gegen Kolumbien live mit uns.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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