Spielerbewertungen für Argentinien gegen Ägypten bekannt gegeben

·3·Sport
Spielerbewertungen für Argentinien gegen Ägypten bekannt gegeben

Die Spielerbewertungen nach dem Achtelfinale der Weltmeisterschaft, in dem die argentinische Nationalmannschaft Ägypten mit 3:2 besiegte, wurden veröffentlicht.

Lionel Messi wurde zum Spieler des Spiels gewählt. Der argentinische Kapitän erhielt eine Bewertung von 9,2, der höchste Wert unter allen Spielern beider Teams.

Auch Leandro Paredes wurde für Argentinien hoch bewertet; seine Leistung wurde mit 8,7 Punkten belohnt. Enzo Fernandez erhielt 8,6, während Lisandro Martinez und Cristian Romero jeweils 8,1 Punkte bekamen.

Rodrigo de Paul wurde mit 7,3 und Nicolas Tagliafico mit 7,0 bewertet. Nahuel Molina erzielte 6,8, Alexis Mac Allister 6,5 und Julian Alvarez 6,4 Punkte. Torhüter Emiliano Martinez erhielt eine 6,0.

Bei Ägypten ging die höchste Bewertung an Torhüter Mostafa Shobeir, der 6,9 Punkte erhielt. Zizo und Ibrahim wurden mit 6,8 bewertet, während Hassan und Rabia 6,5 Punkte erhielten.

Ägyptens Anführer Mohamed Salah erhielt eine Bewertung von 5,7. Hany erhielt mit 5,4 die niedrigste Bewertung des Spiels. Ashour und Hafez kamen auf 5,8 Punkte.

Auch bei der durchschnittlichen Mannschaftsbewertung lag Argentinien vorne. Die Südamerikaner erreichten einen Gesamtwert von 7,5 Punkten, während Ägypten bei 6,3 lag.

ArgentinienÄgyptenLionel MessiMohamed SalahLeandro ParedesEnzo Fernandez
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

WM 2026: Argentinien gelingt Super-Comeback gegen Ägypten und zieht ins Viertelfinale einWM 2026: Argentinien gelingt Super-Comeback gegen Ägypten und zieht ins Viertelfinale einHeute, 23:06Argentinien besiegt Ägypten und zieht ins Viertelfinale einArgentinien besiegt Ägypten und zieht ins Viertelfinale einHeute, 23:05Könnte Cristiano Ronaldo nach seinem Rücktritt vom Fußball ein Hollywood-Star werdenKönnte Cristiano Ronaldo nach seinem Rücktritt vom Fußball ein Hollywood-Star werdenHeute, 22:52Usbekische U19-Boxer starten mit Sieg in die AsienmeisterschaftUsbekische U19-Boxer starten mit Sieg in die AsienmeisterschaftHeute, 22:31Lionel Messi stellt unerwarteten Negativrekord in der WM-Geschichte aufLionel Messi stellt unerwarteten Negativrekord in der WM-Geschichte aufHeute, 22:12Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekanntUsbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekanntHeute, 22:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan