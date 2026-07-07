Spielerbewertungen für Argentinien gegen Ägypten bekannt gegeben

Die Spielerbewertungen nach dem Achtelfinale der Weltmeisterschaft, in dem die argentinische Nationalmannschaft Ägypten mit 3:2 besiegte, wurden veröffentlicht.

Lionel Messi wurde zum Spieler des Spiels gewählt. Der argentinische Kapitän erhielt eine Bewertung von 9,2, der höchste Wert unter allen Spielern beider Teams.

Auch Leandro Paredes wurde für Argentinien hoch bewertet; seine Leistung wurde mit 8,7 Punkten belohnt. Enzo Fernandez erhielt 8,6, während Lisandro Martinez und Cristian Romero jeweils 8,1 Punkte bekamen.

Rodrigo de Paul wurde mit 7,3 und Nicolas Tagliafico mit 7,0 bewertet. Nahuel Molina erzielte 6,8, Alexis Mac Allister 6,5 und Julian Alvarez 6,4 Punkte. Torhüter Emiliano Martinez erhielt eine 6,0.

Bei Ägypten ging die höchste Bewertung an Torhüter Mostafa Shobeir, der 6,9 Punkte erhielt. Zizo und Ibrahim wurden mit 6,8 bewertet, während Hassan und Rabia 6,5 Punkte erhielten.

Ägyptens Anführer Mohamed Salah erhielt eine Bewertung von 5,7. Hany erhielt mit 5,4 die niedrigste Bewertung des Spiels. Ashour und Hafez kamen auf 5,8 Punkte.

Auch bei der durchschnittlichen Mannschaftsbewertung lag Argentinien vorne. Die Südamerikaner erreichten einen Gesamtwert von 7,5 Punkten, während Ägypten bei 6,3 lag.