Lionel Messi und das Argentinien-Wunder: Dramatischer Sieg gegen Ägypten

Der amtierende Weltmeister Argentinien bestritt im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 ein unvergessliches Spiel gegen Ägypten. In der Begegnung im Stadion von Atlanta lag die Mannschaft von Lionel Scaloni 10 Minuten vor Schluss mit 0:2 zurück, doch das Team um Lionel Messi zeigte wahre Moral und sicherte sich einen 3:2-Sieg. Dies berichtet Goal.com .

Das Spiel begann für Argentinien sehr schwierig. Nach dem mühsamen Sieg gegen Kap Verde in der Gruppenphase zeigten sich erneut Probleme in der Defensive der "Albiceleste". Bereits in der 15. Minute blieb Yasser Ibrahim unbewacht und traf präzise ins Tor von Emiliano Martinez. Dieses Tor stärkte das Selbstvertrauen der Ägypter zusätzlich.

Einer der Wendepunkte des Spiels war der von Lionel Messi ausgeführte Elfmeter. Laut Goal.com konnte der beste Torschütze der WM-Geschichte seinen vierten von acht Elfmetern nicht verwandeln – sein Schuss wurde von Mostafa Shobeir pariert. Kurz darauf erzielten die Ägypter im Konter das zweite Tor: Mostafa Zico erhöhte auf 2:0 und versetzte den amtierenden Meister in einen Schockzustand.

Messi und das Comeback

Doch Lionel Messi setzte alles daran, seinen Fehler wiedergutzumachen. Wenige Minuten vor Spielende spielte er eine brillante Vorlage auf Cristian Romero und verkürzte den Rückstand. Kurz darauf glich Messi selbst mit einem wuchtigen Schuss aus und bewahrte sein Team vor der Niederlage. Dieses Tor versetzte tausende Fans im Stadion in Ekstase.

Argentinien hatte nicht die Absicht, das Spiel in die Verlängerung gehen zu lassen. In den letzten Minuten der Partie köpfte Enzo Fernandez eine Flanke von Lautaro Martinez von der linken Seite zum 3:2-Endstand ein. Obwohl die ägyptische Nationalmannschaft tapferen Widerstand leistete, setzten sich Erfahrung und Klasse durch.

Dieser Sieg sicherte Argentinien den Einzug ins Viertelfinale. Auch wenn Schwächen in der Defensive und im Spielaufbau erkennbar sind, hält die Präsenz eines Anführers wie Lionel Messi das Team weiterhin im Kreis der Turnierfavoriten. Ägypten verlässt das Turnier erhobenen Hauptes.