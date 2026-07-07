Google gibt Datum für die Vorstellung der neuen Pixel 11 Smartphones bekannt

Google hat offiziell bekannt gegeben, dass sein nächstes traditionelles "Made by Google"-Event am 12. August in New York stattfinden wird. Diese Veranstaltung gilt als eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres für die Technologiewelt, bei dem die neue Gerätegeneration des Unternehmens sowie die neuesten Entwicklungen im Bereich AI vorgestellt werden sollen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut offiziellen Einladungen, die an The Verge und Bloomberg verschickt wurden, wird der Star der diesjährigen Präsentation die Pixel 11 Smartphone-Reihe sein. Während das letztjährige Event durch ungewöhnliche Auftritte von Showbiz-Stars in Erinnerung blieb, wird erwartet, dass Google diesmal den Fokus auf die technischen Möglichkeiten und das Design der Produkte legt.

Wichtige Änderungen bei der Pixel 11 Serie

Aktuellen Insider-Informationen zufolge wird die Pixel 11 Serie deutliche Design-Updates erhalten. Insbesondere soll eine neue goldene Farbvariante zum Smartphone-Lineup hinzugefügt werden. Das Basismodell Pixel 11 wird voraussichtlich mit dünneren Rändern und einer überarbeiteten schwarzen Kameraleiste ausgestattet sein, was dem Gerät ein moderneres Aussehen verleiht.

Es gibt Berichte, dass das Pixel 11 Pro Modell ein etwas dünneres Gehäuse im Vergleich zum Vorgängermodell haben wird. Zudem könnte Google das Pixel 11 Pro Fold vorstellen, um seine Position auf dem Markt für faltbare Smartphones zu stärken. Dieses Gerät soll sich durch ein geringeres Gewicht und ein überarbeitetes Kameramodul auszeichnen.

Speicherkapazität und Preispolitik

Eine der Überraschungen für Nutzer könnte den internen Speicher der Geräte betreffen. Einigen Quellen zufolge könnte Google bei den neuen Modellen auf die 128 GB Speicheroption verzichten und die Standardversion bei 256 GB beginnen lassen. Obwohl dies eine technische Verbesserung darstellt, ist es wahrscheinlich, dass dies zu einem Anstieg des Einstiegspreises der Smartphones führen wird.

Bei der Präsentation im August letzten Jahres wurden die Pixel 10 Serie, die Pixel Watch und die neue Generation von Kopfhörern vorgestellt. Auch in diesem Jahr werden neue Smartwatches und Zubehörteile erwartet, die das Google-Ökosystem ergänzen. Obwohl Pixel Smartphones in Usbekistan nicht offiziell verkauft werden, sind sie bei lokalen Technik-Enthusiasten aufgrund ihres "sauberen" Android-Systems und der hochwertigen Kameras sehr beliebt.

Während der Präsentation wird erwartet, dass Google seine AI-Fähigkeiten weiter ausbaut und insbesondere Neuigkeiten zur Integration des Gemini-Systems in die neuen Pixel-Geräte teilt. Dies wird dazu beitragen, die Smartphones nicht nur zu Kommunikationsmitteln, sondern zu noch intelligenteren persönlichen Assistenten zu machen.