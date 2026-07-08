Lionel Messi zum Spieler des Spiels gegen Ägypten gewählt

Die argentinische Nationalmannschaft sicherte sich nach einem dramatischen Sieg gegen Ägypten im Achtelfinale der WM 2026 den Einzug ins Viertelfinale.

Nach einem 0:2-Rückstand kämpfte sich der amtierende Weltmeister zurück und gewann mit 3:2. Lionel Messi wurde zum Spieler des Spiels ernannt.

Messi mit Tor und Vorlage

Der 39-jährige argentinische Star wurde im entscheidenden Spiel erneut zu einem der Hauptakteure seines Teams.

Messi erzielte im Spiel gegen Ägypten ein Tor und gab eine Vorlage. Seine Aktionen spielten eine entscheidende Rolle beim späten Comeback Argentiniens.

Argentinien dreht 0:2-Rückstand

Die ägyptischen Spieler führten während des Spiels mit zwei Toren Vorsprung und standen kurz vor einer großen Sensation.

Doch die Mannschaft von Lionel Scaloni erhöhte in der Schlussphase den Druck und erzielte drei Tore in Folge. So gewann Argentinien mit 3:2 und setzte den Turnierverlauf fort.

Messi führt die Torschützenliste des Turniers an

Nach dem Treffer gegen Ägypten stieg Messis Torausbeute bei der WM 2026 auf 8 Tore.

Er ist derzeit der beste Torschütze des Turniers. Der argentinische Stürmer hat die Chance, seine persönliche Bilanz im Viertelfinale weiter auszubauen.

Amtierender Weltmeister im Viertelfinale

Argentinien hat durch ein Super-Comeback eine weitere schwere Prüfung bestanden. Messi führte sein Team mit einem Tor, einer Vorlage und der Auszeichnung zum Spieler des Spiels in die nächste Runde.

Der Weg des Titelverteidigers geht weiter, und Messi bleibt auch mit 39 Jahren der Hauptprotagonist der Weltmeisterschaft.