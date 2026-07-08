Messi wird zum besten Vorlagengeber in der Geschichte der Weltmeisterschaften
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Der Stürmer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, erzielte im Achtelfinale der WM 2026 gegen Ägypten einen weiteren historischen Meilenstein.
{{TEXT_1}}
{{TEXT_2}}
{{TEXT_3}}
{{TEXT_4}}
{{TEXT_5}}
{{TEXT_6}}
{{TEXT_7}}
{{TEXT_8}}
{{TEXT_9}}
{{TEXT_10}}
{{TEXT_11}}
{{TEXT_12}}
{{TEXT_13}}
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers
…