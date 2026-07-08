Messi wird zum besten Vorlagengeber in der Geschichte der Weltmeisterschaften

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Messi wird zum besten Vorlagengeber in der Geschichte der Weltmeisterschaften

Der Stürmer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, erzielte im Achtelfinale der WM 2026 gegen Ägypten einen weiteren historischen Meilenstein.

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Lionel MessiWM 2026ArgentinienFußball-WeltmeisterschaftRekorde
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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