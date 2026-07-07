Lionel Messi und Argentinien erreichen nach dramatischem Sieg das Viertelfinale

Die argentinische Nationalmannschaft und Weltfußball-Legende Lionel Messi konnten ihre Emotionen nach dem Spiel gegen Ägypten in Atlanta nicht zurückhalten. In einem dramatischen WM-Duell mit fünf Toren sicherten sich die amtierenden Meister einen 3:2-Sieg und zogen ins Viertelfinale ein. Nach dem Schlusspfiff war der Star von Inter Miami sichtlich bewegt auf dem Platz zu sehen. Dies berichtet Goal.com .

Im Gegensatz zu den traurigen Tränen von Stars wie Cristiano Ronaldo und Neymar, die das Turnier einen Tag zuvor verlassen hatten, waren diese Emotionen ein Ausdruck von purer Freude und Erleichterung. Laut Goal.com lag Argentinien den Großteil des Spiels zurück und stand kurz vor einer unerwarteten Niederlage und dem Ausscheiden. Doch Kapitän Lionel Messi gelang es, die Situation mit seiner Brillanz zu drehen.

In der 83. Minute traf Lionel Messi zum 2:2-Ausgleich. Dieses Tor rettete nicht nur sein Team, sondern machte Messi auch zum ersten Spieler in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaft, der in sechs aufeinanderfolgenden K.-o.-Spielen ein Tor erzielt hat. Mit diesem Ergebnis hat er sich erneut einen festen Platz in den Geschichtsbüchern des Weltfußballs gesichert.

Späte Dramatik und Schiedsrichter-Kontroverse

In der Nachspielzeit köpfte Enzo Fernandez eine Flanke von Lautaro Martinez zum Siegtreffer für die „Albiceleste“ ein. Zu diesem Zeitpunkt waren die Spieler und der Trainerstab der ägyptischen Nationalmannschaft wütend über die Entscheidungen des Schiedsrichters. Der Streit entzündete sich an einem Zusammenstoß zwischen Mohamed Salah und Lisandro Martinez Sekunden vor dem Siegtreffer, bei dem der Schiedsrichter keinen Elfmeter gab.

Dieser Vorfall löste eine große Auseinandersetzung am Spielfeldrand aus. Vertreter des ägyptischen Teams forderten eine Überprüfung durch den VAR, doch der Schiedsrichter entschied, das Spiel fortzusetzen. Als die Emotionen hochkochten, wurde ein Mitglied des ägyptischen Betreuerstabs des Feldes verwiesen, während Marwan Attia und der Cheftrainer die Gelbe Karte sahen.

Lionel Messi führte sein Team bis in die letzten Sekunden und bewies wahre Führungsqualitäten. Als der Schlusspfiff ertönte, brach er vor Erschöpfung und Aufregung auf dem Rasen zusammen und weinte. Sein Gesichtsausdruck verriet, wie schwierig und wichtig dieser Sieg für Argentinien war. Nun bereiten sich die Schützlinge von Lionel Scaloni auf das Viertelfinale vor, während Ägypten nach einer starken Leistung das Turnier verlassen muss.