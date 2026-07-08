WM 2026. Schweiz – Kolumbien: Startaufstellungen bekannt gegeben

·94·Sport
WM 2026. Schweiz – Kolumbien: Startaufstellungen bekannt gegeben

Im letzten Spiel des Achtelfinales der WM 2026 treffen die Nationalmannschaften der Schweiz und Kolumbiens aufeinander.

Die Partie beginnt um 01:00 Uhr Taschkenter Zeit. Der Sieger trifft im Viertelfinale auf Argentinien.

Schweiz tritt mit erfahrener Aufstellung an

In der Startelf der Schweiz stehen erfahrene Spieler wie Gregor Kobel, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez.

Im Mittelfeld agieren Granit Xhaka, Remo Freuler und Denis Zakaria. Im Angriff setzt man auf Breel Embolo und Dan Ndoye.

Schweiz: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Zakaria, Freuler, Xhaka, Jashari, Rieder, Embolo, Ndoye.

Kolumbien setzt auf Diaz und Rodriguez

Luis Diaz und James Rodriguez werden als die wichtigsten Offensivkräfte Kolumbiens erwartet.

Jefferson Lerma und Davinson Sanchez agieren im Zentrum und versuchen, das Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive zu halten.

Kolumbien: Vargas, Munoz, Lucumi, Puerta, Mojica, Sanchez, Rodriguez, Arias, Lerma, Diaz, Suarez.

Im Viertelfinale wartet Argentinien

Der Sieger dieser Paarung trifft in der nächsten Runde auf die argentinische Nationalmannschaft.

Daher ist das Duell zwischen der Schweiz und Kolumbien nicht nur das letzte Achtelfinalspiel, sondern auch ein entscheidender Kampf um den Einzug ins Viertelfinale.

WM 2026. Achtelfinale

Schweiz — Kolumbien

Anstoßzeit: 01:00 Uhr, Taschkenter Zeit.

Auf der einen Seite die organisierte und disziplinierte Schweiz, auf der anderen die schnelle und technisch versierte Kolumbianer. Alles entscheidet sich in 90 Minuten.

WM 2026SchweizKolumbienFußballStartaufstellungen
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Manchester United bereit, 100 Millionen Euro für Aurelien Tchouameni auszugebenManchester United bereit, 100 Millionen Euro für Aurelien Tchouameni auszugebenHeute, 00:30Lionel Messi zum Spieler des Spiels gegen Ägypten gewähltLionel Messi zum Spieler des Spiels gegen Ägypten gewähltHeute, 00:18Messi wird zum besten Vorlagengeber in der Geschichte der WeltmeisterschaftenMessi wird zum besten Vorlagengeber in der Geschichte der WeltmeisterschaftenHeute, 00:14Lionel Messi und Argentinien erreichen nach dramatischem Sieg das ViertelfinaleLionel Messi und Argentinien erreichen nach dramatischem Sieg das ViertelfinaleGestern, 23:57Endrick gibt nach Brasiliens WM-Aus ein Versprechen abEndrick gibt nach Brasiliens WM-Aus ein Versprechen abGestern, 23:50Lionel Messi und das Argentinien-Wunder: Dramatischer Sieg gegen ÄgyptenLionel Messi und das Argentinien-Wunder: Dramatischer Sieg gegen ÄgyptenGestern, 23:39
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan