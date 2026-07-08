WM 2026. Schweiz – Kolumbien: Startaufstellungen bekannt gegeben

Im letzten Spiel des Achtelfinales der WM 2026 treffen die Nationalmannschaften der Schweiz und Kolumbiens aufeinander.

Die Partie beginnt um 01:00 Uhr Taschkenter Zeit. Der Sieger trifft im Viertelfinale auf Argentinien.

Schweiz tritt mit erfahrener Aufstellung an

In der Startelf der Schweiz stehen erfahrene Spieler wie Gregor Kobel, Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez.

Im Mittelfeld agieren Granit Xhaka, Remo Freuler und Denis Zakaria. Im Angriff setzt man auf Breel Embolo und Dan Ndoye.

Schweiz: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Zakaria, Freuler, Xhaka, Jashari, Rieder, Embolo, Ndoye.

Kolumbien setzt auf Diaz und Rodriguez

Luis Diaz und James Rodriguez werden als die wichtigsten Offensivkräfte Kolumbiens erwartet.

Jefferson Lerma und Davinson Sanchez agieren im Zentrum und versuchen, das Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive zu halten.

Kolumbien: Vargas, Munoz, Lucumi, Puerta, Mojica, Sanchez, Rodriguez, Arias, Lerma, Diaz, Suarez.

Im Viertelfinale wartet Argentinien

Der Sieger dieser Paarung trifft in der nächsten Runde auf die argentinische Nationalmannschaft.

Daher ist das Duell zwischen der Schweiz und Kolumbien nicht nur das letzte Achtelfinalspiel, sondern auch ein entscheidender Kampf um den Einzug ins Viertelfinale.

WM 2026. Achtelfinale

Schweiz — Kolumbien

Anstoßzeit: 01:00 Uhr, Taschkenter Zeit.

Auf der einen Seite die organisierte und disziplinierte Schweiz, auf der anderen die schnelle und technisch versierte Kolumbianer. Alles entscheidet sich in 90 Minuten.