Trump in der Türkei angekommen: Sanktionen werden aufgehoben, F-35-Thematik auf der Agenda

US-Präsident Donald Trump traf am 7. Juli in der türkischen Hauptstadt Ankara ein, um am NATO-Gipfel teilzunehmen. Dies ist der erste offizielle Besuch eines amerikanischen Präsidenten in der Türkei nach einer langen Pause. Trump wurde am Flughafen persönlich von Präsident Recep Tayyip Erdoğan empfangen. Die Staatschefs begaben sich für bilaterale Gespräche zum Präsidentenkomplex Beştepe.

Während des Treffens gab Trump eine Reihe sensationeller Erklärungen ab, die die Beziehungen zwischen den USA, der Türkei und der NATO grundlegend verändern könnten. Zamin.uz präsentiert die wichtigsten Details dieses historischen Treffens.

Aufhebung der CAATSA-Sanktionen, Möglichkeit der Rückkehr zum F-35-Programm

In seinen Erklärungen in Ankara kündigte Donald Trump an, dass die schmerzhaftesten verteidigungspolitischen Beschränkungen für die Türkei aufgehoben werden:

Aufhebung der Sanktionen: Die USA werden die CAATSA-Sanktionen aufheben, die gegen die Türkei wegen des Kaufs von S-400-Systemen aus Russland verhängt wurden. Trump erklärte dazu: «Wir beabsichtigen, die Sanktionen aufzuheben. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür», betonte er.

F-35-Kampfjets: Die Möglichkeit, Ankara wieder in das F-35-Programm aufzunehmen und diese Flugzeuge zu verkaufen, wird neu geprüft. Laut dem Präsidenten arbeiten Außenminister Marco Rubio, Finanzminister Scott Bessent und Verteidigungsminister Pete Hegset aktiv an diesem Thema.

Nationaler Kampfjet (KAAN): In den Gesprächen wurde auch die Lieferung von US-amerikanischen F-110-Triebwerken für das türkische nationale Projekt, den Kampfjet KAAN, erörtert.

«Wir haben einen Draht zueinander»: Trump lobt Erdoğan

Der US-Präsident betonte erneut, dass seine persönliche Beziehung zum türkischen Präsidenten sehr stark sei:

«Wir haben einen funktionierenden Draht zueinander. Recep Tayyip Erdoğan ist ein weltweit respektierter Staatschef. Unter seiner Führung ist die Türkei zu einem sehr starken Staat geworden.»

NATO-Gipfel in Ankara: Kritik an Verbündeten

Nach den Verhandlungen begann der NATO-Gipfel im Beştepe-Komplex. Die Hauptthemen der Tagesordnung und Trumps Position sind wie folgt:

Bereich Details und Ziele des Gipfels Verteidigungsausgaben Es ist geplant, dass die Verbündeten ihre Verteidigungsausgaben bis 2035 auf 5 % des BIP erhöhen. Kooperationsprojekte Gemeinsame Waffenproduktion und Stärkung der transatlantischen Beziehungen zwischen den Bündnispartnern. Unterstützung für die Ukraine Fragen der Hilfe für die Ukraine werden während des Gipfels erörtert. Ein Treffen zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wird ebenfalls erwartet.

Trump kritisierte die europäischen Partner traditionell dafür, dass sie nicht genügend Mittel für die Verteidigung bereitstellen und ein geringes Maß an Loyalität zeigen (insbesondere im Hinblick auf die jüngsten Ereignisse rund um den Iran). Er erklärte, dass Washington von seinen Bündnispartnern mehr Ergebnisse erwarte.

Analysten zufolge ist dieser Besuch eine historische Chance für die Türkei, langjährige Sanktionen loszuwerden und Großprojekte im Verteidigungs- und Luftfahrtsektor voranzutreiben. Der Gipfel endet am 8. Juli.