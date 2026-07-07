Endrick gibt nach Brasiliens WM-Aus ein Versprechen ab

Der junge brasilianische Star und Real Madrid-Stürmer Endrick hat nach dem unerwarteten Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft und seinen eigenen Fehlern sein erstes Medieninterview gegeben. Die 1:2-Niederlage gegen Norwegen im Achtelfinale war ein herber Schlag für die brasilianischen Fans. Die vergebene Großchance des jungen Talents in diesem Spiel gilt als einer der Faktoren, die zum Ausscheiden der Mannschaft aus dem Turnier führten. Dies berichtet Goal.com .

Wie Goal.com berichtet, war Endrick nach dem Spiel tief enttäuscht von seinem Fehler. Beim Stand von 0:0 hatte er die goldene Gelegenheit zur Führung, doch am Ende sicherte sich Norwegen den Sieg. Der Spieler betonte, dass er diese Situation als wichtige Lektion betrachte und unermüdlich daran arbeiten werde, dass sich ein solcher Vorfall in Zukunft nicht wiederholt.

Zuversicht und Verantwortung für die Zukunft

"Ich habe viel über meinen Fehler nachgedacht und Gott dafür gedankt, dass er mir diese Chance gegeben hat, aber ich hätte in dieser Situation besser agieren können. Es ist mir nicht gelungen, aber es war eine große Erfahrung für mich. Jetzt werde ich daran arbeiten, dass solche Fehler nicht mehr passieren", betonte Endrick in seinem Interview.

Für den jungen Stürmer war es die erste Weltmeisterschaft seiner Karriere. Obwohl er zugibt, dass das Turnier nicht so verlaufen ist, wie er es sich erhofft hatte, schätzt er den Weg, den er zurückgelegt hat, um das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen und dieses Niveau zu erreichen. Obwohl die brasilianische Nationalmannschaft ihr schlechtestes WM-Ergebnis seit 36 Jahren verzeichnete, versprach Endrick, das Team beim Turnier 2030 zu neuen Höhen zu führen.

Endrick vermied es, sich als alleinigen Anführer oder Helden des Teams darzustellen. Seiner Meinung nach ist Erfolg nur durch mannschaftliche Geschlossenheit möglich. "Ich hoffe, dass in Zukunft nicht nur ich, sondern die ganze Mannschaft als Einheit auftritt. Das Beste für Brasilien ist Teamarbeit. Dann werden wir solche schmerzhaften Niederlagen nicht mehr erleben", fügte er hinzu.

Derzeit bereiten sich Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti und die Spieler auf die Heimreise vor. Die Mannschaft wird bis zur Länderspielpause im September eine kurze Pause einlegen. Planmäßig bestreiten die "Pentacampeões" Ende September zwei Freundschaftsspiele gegen die australische Nationalmannschaft. Diese Partien dienen als wichtiger Schritt, um die Moral des Teams wiederherzustellen und sich auf den neuen Zyklus vorzubereiten.