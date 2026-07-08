Manchester United bietet Tchouaméni einen 5-Jahres-Vertrag an

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Manchester United bietet Tchouaméni einen 5-Jahres-Vertrag an

Manchester United soll Berichten zufolge ein Auge auf den Mittelfeldspieler von Real Madrid und der französischen Nationalmannschaft, Aurélien Tchouaméni, geworfen haben.

Quellen zufolge haben die Engländer dem 26-Jährigen einen Fünfjahresvertrag angeboten. Die Wahrscheinlichkeit eines Transfers wird derzeit jedoch als gering eingestuft.

ManU unterbreitet finanziell starkes Angebot

Berichten zufolge hat Manchester United Tchouaméni sehr lukrative finanzielle Bedingungen angeboten.

Genaue Zahlen zu Gehalt und Boni wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Tchouaméni priorisiert Verbleib bei Real Madrid

Dennoch betonen Insider, dass die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels des französischen Mittelfeldspielers zu Manchester United nicht hoch ist.

Tchouaméni verfolgt derzeit das Ziel, sich einen Stammplatz bei Real Madrid zu sichern und seine Position im Verein zu festigen.

Kam 2022 zu Real Madrid

Aurélien Tchouaméni wechselte 2022 von der AS Monaco zu Real Madrid.

In kurzer Zeit wurde er zu einem Schlüsselspieler der Madrilenen und spielt eine wichtige Rolle bei der Balance zwischen Abwehr und Mittelfeld.

Absolvierte 49 Spiele in der letzten Saison

Der französische Fußballer kam in der vergangenen Saison in allen Wettbewerben auf 49 Einsätze für Real Madrid.

In diesen Spielen erzielte Tchouaméni:

  • 2 Tore;

  • 2 Torvorlagen.

Obwohl Manchester United ein großes Angebot unterbreitet hat, hängt die endgültige Entscheidung weitgehend vom Spieler selbst ab. Aktuell liegt Tchouaménis Fokus darauf, sich in Madrid durchzusetzen.

Manchester UnitedReal MadridAurélien TchouaméniPremier LeagueTransfergerüchte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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