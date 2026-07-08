Usbekistans U23-Boxerinnen glänzen bei der Asienmeisterschaft

Heute stiegen 6 Vertreterinnen der usbekischen U23-Boxnationalmannschaft der Frauen bei der Asienmeisterschaft in den Ring.

Am Ende des Tages verzeichneten unsere Athletinnen 5 Siege und 1 Niederlage. Besonders bemerkenswert ist, dass zwei unserer Boxerinnen ihre Gegnerinnen durch technischen K.o. besiegten.

Baxtiyorova unterlag der Gastgeberin

Im ersten Kampf des Tages stieg Robiyaxon Baxtiyorova in der Gewichtsklasse bis 48 kg in den Ring.

Sie lieferte sich einen harten Kampf gegen die indonesische Gastgeberin Linda Sari, verlor jedoch am Ende mit 2:3 nach Punkten.

G‘aniyeva feierte einen souveränen Sieg

In der Gewichtsklasse bis 51 kg kämpfte Gulsevar G‘aniyeva gegen die Philippinerin Xian Baguin.

Unsere Vertreterin ließ ihrer Gegnerin keine Chance, gewann souverän mit 5:0 und zog in die nächste Runde ein.

Yunusova und Ibrohimjonova gewannen durch technischen K.o.

In der Gewichtsklasse bis 54 kg stieg Uzukjamol Yunusova gegen die Kirgisin Milana Shixshabekova in den Ring.

Yunusova demonstrierte ihre starke Vorbereitung und beendete den Kampf in der zweiten Runde durch technischen K.o.

In der Gewichtsklasse bis 60 kg erzielte Mushtariybonu Ibrohimjonova das gleiche Ergebnis. Sie besiegte die Vietnamesin Ti Nxung Quang in der zweiten Runde durch technischen K.o.

Mamajonova und Xurramova ebenfalls in der nächsten Runde

In der Gewichtsklasse bis 57 kg kämpfte Xumorabonu Mamajonova gegen die Gastgeberin Nurul Izza.

Die usbekische Boxerin besiegte ihre Gegnerin mit 5:0 und sicherte sich den Einzug in die nächste Runde.

Einen weiteren erfolgreichen Kampf des Tages bestritt Sevinch Xurramova in der Gewichtsklasse bis 65 kg. Sie besiegte die Kasachin Arujan Jangabayeva mit 4:0.

Tagesergebnis: 5 Siege, 1 Niederlage

Die heutigen Ergebnisse der usbekischen U23-Boxerinnen:

Robiyaxon Baxtiyorova — Linda Sari 2:3;

Gulsevar G‘aniyeva — Xian Baguin 5:0;

Uzukjamol Yunusova — Milana Shixshabekova, technischer K.o.;

Xumorabonu Mamajonova — Nurul Izza 5:0;

Mushtariybonu Ibrohimjonova — Ti Nxung Quang, technischer K.o.;

Sevinch Xurramova — Arujan Jangabayeva 4:0.

Dies teilte der Usbekische Boxverband mit. Unsere Nationalmannschaft macht zuversichtliche Schritte in Richtung der nächsten wichtigen Siege auf dem asiatischen Parkett.