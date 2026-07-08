Rodri Hernandez könnte Manchester City verlassen

·0·Sport
Rodri Hernandez könnte Manchester City verlassen

Es heißt, dass Mittelfeldspieler Rodri Hernandez von Manchester City noch keine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen hat.

Laut Informationen des Journalisten Miguel Serrano schließt der 30-jährige spanische Fußballer einen Vereinswechsel nicht aus. Zuvor wurde berichtet, dass er bereit für einen Wechsel zu Real Madrid sei.

Rodri war offen für die Option Real Madrid

Dem Bericht zufolge war Rodri zuvor bereit, einen Wechsel zu Real Madrid in Betracht zu ziehen.

Allerdings plant der Madrider Verein derzeit keine Verpflichtung. Daher gibt es aktuell keine konkreten Schritte in diese Richtung.

Die Situation könnte sich ändern

Dennoch ist die Möglichkeit eines Abschieds von Manchester City nicht vollständig vom Tisch.

Berichten zufolge kann sich die Lage jederzeit ändern, was die Spekulationen um die Zukunft des Mittelfeldspielers am Leben erhält.

Vertrag läuft bis nächsten Sommer

Der aktuelle Vertrag von Rodri bei den „Cityzens“ läuft noch bis zum nächsten Sommer.

Diese Situation macht die Position des Spielers auf dem Transfermarkt besonders interessant. Sollte kein neuer Vertrag unterzeichnet werden, könnte der Verein einen Verkauf in Erwägung ziehen.

Leistungsdaten der letzten Saison

Der spanische Mittelfeldakteur absolvierte in der vergangenen Saison 33 Pflichtspiele.

In diesen Partien erzielte Rodri 2 Tore.

Als eine der Schlüsselfiguren von Manchester City bleibt Rodris Zukunft offen. Die große Frage ist nun: Bleibt er bei den „Cityzens“ oder sucht er eine neue Herausforderung?

RodriManchester CityReal MadridPremier LeagueFußball Transfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Spanische Trainer treffen am 1. Spieltag der Premier League aufeinanderSpanische Trainer treffen am 1. Spieltag der Premier League aufeinanderHeute, 20:24Usbekistans U23-Boxerinnen glänzen bei der AsienmeisterschaftUsbekistans U23-Boxerinnen glänzen bei der AsienmeisterschaftHeute, 20:17Manchester United bietet Tchouaméni einen 5-Jahres-Vertrag anManchester United bietet Tchouaméni einen 5-Jahres-Vertrag anHeute, 20:11Manchester-City-Talent, das den Konkurrenzkampf gegen Husanov verlor, verlässt den VereinManchester-City-Talent, das den Konkurrenzkampf gegen Husanov verlor, verlässt den VereinHeute, 19:26Real Madrid bereitet neuen Vertrag für Jude Bellingham vorReal Madrid bereitet neuen Vertrag für Jude Bellingham vorHeute, 18:32Brasilien kehrt nach der WM 2026 mit nur einem Spieler in die Heimat zurückBrasilien kehrt nach der WM 2026 mit nur einem Spieler in die Heimat zurückHeute, 18:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan