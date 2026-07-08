Rodri Hernandez könnte Manchester City verlassen

Es heißt, dass Mittelfeldspieler Rodri Hernandez von Manchester City noch keine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen hat.

Laut Informationen des Journalisten Miguel Serrano schließt der 30-jährige spanische Fußballer einen Vereinswechsel nicht aus. Zuvor wurde berichtet, dass er bereit für einen Wechsel zu Real Madrid sei.

Rodri war offen für die Option Real Madrid

Dem Bericht zufolge war Rodri zuvor bereit, einen Wechsel zu Real Madrid in Betracht zu ziehen.

Allerdings plant der Madrider Verein derzeit keine Verpflichtung. Daher gibt es aktuell keine konkreten Schritte in diese Richtung.

Die Situation könnte sich ändern

Dennoch ist die Möglichkeit eines Abschieds von Manchester City nicht vollständig vom Tisch.

Berichten zufolge kann sich die Lage jederzeit ändern, was die Spekulationen um die Zukunft des Mittelfeldspielers am Leben erhält.

Vertrag läuft bis nächsten Sommer

Der aktuelle Vertrag von Rodri bei den „Cityzens“ läuft noch bis zum nächsten Sommer.

Diese Situation macht die Position des Spielers auf dem Transfermarkt besonders interessant. Sollte kein neuer Vertrag unterzeichnet werden, könnte der Verein einen Verkauf in Erwägung ziehen.

Leistungsdaten der letzten Saison

Der spanische Mittelfeldakteur absolvierte in der vergangenen Saison 33 Pflichtspiele.

In diesen Partien erzielte Rodri 2 Tore.

Als eine der Schlüsselfiguren von Manchester City bleibt Rodris Zukunft offen. Die große Frage ist nun: Bleibt er bei den „Cityzens“ oder sucht er eine neue Herausforderung?