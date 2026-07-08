Die schwedische Fußballlegende Zlatan Ibrahimovic äußerte sich scharf zur Leistung der argentinischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Er betonte, dass Lionel Messi das Team zwar mit seinen übernatürlichen Leistungen rettet, seine Mitspieler ihn jedoch stärker unterstützen müssen. Ibrahimovic ist der Meinung, dass sich die argentinische Nationalmannschaft nicht nur auf die Fähigkeiten eines einzelnen Spielers verlassen sollte. Dies berichtet Goal.com .

Das dramatische Achtelfinalspiel gegen Ägypten (3:2) bewies erneut Messis wahre Führungsqualitäten. Als Argentinien mit 0:2 zurücklag, übernahm Lionel Messi das Ruder. Zuerst bereitete er das Tor von Cristian Romero vor, dann erzielte er selbst den Ausgleich. In der Schlussphase schoss Enzo Fernandez den Siegtreffer und brachte das Team ins Viertelfinale.

„Er wurde zum Biest“ – Ibrahimovic über Messi

Im Gespräch bei Fox Sports verbarg Ibrahimovic seine Bewunderung für die Leistung seines ehemaligen Teamkollegen nicht. „Man konnte sehen, dass sich bei ihm nach dem 0:2 etwas geändert hat. Er hat einen Schalter umgelegt und wurde zu einem echten Biest; niemand konnte ihn aufhalten. Man sieht, wie wichtig ihm dieser Sieg ist. Messi hat alles gewonnen, und egal wie viele Ballon d'Ors er hat, er will immer noch mehr“, sagte der schwedische Stürmer.

Ibrahimovic kritisierte jedoch den Rest des argentinischen Kaders. Seiner Meinung nach ist das Team zu abhängig von dem 39-Jährigen, auch wenn dieser das Turnier dominiert. Derzeit führt Messi mit 8 Toren das Rennen um den Goldenen Schuh an, vor Kylian Mbappé und Erling Haaland. Zlatan glaubt, dass die Albiceleste nicht darauf warten sollte, dass Messi in jedem K.o.-Spiel Wunder vollbringt.

„Um etwas kritisch zu sein: Seine Teamkollegen müssen ihr Niveau steigern und ihm helfen. Er spielt auf einem völlig anderen Level. Niemand wäre überrascht, wenn Messi bis zum Ende des Turniers so weitermacht. Aber er braucht Hilfe“, fügte Ibrahimovic hinzu.

Historische Ergebnisse und ein Hollywood-Drehbuch

Auch die Legende Thierry Henry, der an der Sendung teilnahm, lobte Messis Leistung, die seinem Alter und den Erwartungen trotzt. Der Stürmer von Inter Miami hat in seiner Karriere 21 WM-Tore erzielt, womit er Legenden wie Miroslav Klose überholte und an Kylian Mbappé (19 Tore) vorbeizog.

Henry verglich Messis Karriere mit einem Hollywood-Film: „Wenn man so ein Drehbuch schreiben würde, würden die Leute denken, das könne nicht wahr sein. Der Regisseur hätte wohl etwas übertrieben. Aber Messi schreibt diese Drehbücher mit seinen eigenen Füßen; er schreibt Geschichte.“ Nach dem Spiel gegen Ägypten erreichte Messi 125 Tore in 204 Länderspielen.

Auch für Fußballfans in Usbekistan ist jedes Spiel von Messi von großem Interesse. Lionel Messis Fähigkeit, trotz seines Alters eine solch hohe Form zu halten und Weltklasse-Stars zu übertreffen, ist ein seltenes Phänomen in der Fußballwelt. Das Schicksal der argentinischen Nationalmannschaft in den nächsten Runden wird maßgeblich davon abhängen, wie sehr ihn seine Mitspieler unterstützen können.