Spanische Trainer treffen am 1. Spieltag der Premier League aufeinander

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Spanische Trainer treffen am 1. Spieltag der Premier League aufeinander

Das Londoner Derby am ersten Spieltag der neuen Premier League-Saison sorgt für großes Interesse. Fulham empfängt Chelsea im eigenen Stadion.

Diese Begegnung ist das erste offizielle Premier League-Spiel für Xabi Alonso und Alvaro Arbeloa. Interessanterweise waren beide spanischen Fachleute zuvor im System von Real Madrid tätig.

Das Londoner Derby findet im Craven Cottage statt

Das Duell zwischen Fulham und Chelsea findet am 24. August statt.

Das Stadion Craven Cottage ist der Austragungsort. Dieses Derby am ersten Spieltag steht nicht nur wegen der Mannschaften, sondern auch wegen des Trainerduells im Rampenlicht.

Der erste Premier League-Test für Xabi Alonso

Xabi Alonso wurde am 17. Mai zum Cheftrainer von Chelsea ernannt.

Nun bestreitet er sein erstes offizielles Spiel in der Premier League gegen Fulham. Das Ergebnis des Londoner Derbys wird für Alonso die erste ernsthafte Prüfung auf diesem neuen Niveau sein.

Auch Arbeloa gibt sein Debüt gegen Chelsea

Alvaro Arbeloa wurde am 7. Juli zum Cheftrainer von Fulham ernannt.

Sein erstes offizielles Premier League-Spiel fällt ebenfalls auf dieses Londoner Derby. Dass Fulham zu Hause gegen Chelsea antritt, ist für Arbeloa eine Gelegenheit, sich vor den Fans zu beweisen.

Beide stammen aus der Schule von Real Madrid

Ein weiterer interessanter Aspekt des Spiels ist die Verbindung beider Trainer zum System von Real Madrid.

Sowohl Xabi Alonso als auch Alvaro Arbeloa haben im Umfeld des Madrider Klubs gearbeitet. Nun treffen sie auf einer der intensivsten Bühnen des englischen Fußballs als Rivalen aufeinander.

Die neue Premier League-Saison beginnt direkt mit einem Duell spanischer Trainer beim Derby zwischen Fulham und Chelsea.

Premier LeagueFulhamChelseaXabi AlonsoAlvaro Arbeloa
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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