Vermilion Cliffs Ventures stellt 25 Millionen Dollar für KI- und Sicherheits-Startups bereit

·3·Technologie
Vermilion Cliffs Ventures stellt 25 Millionen Dollar für KI- und Sicherheits-Startups bereit

Obwohl von Frauen geführte Fonds auf dem Risikokapitalmarkt immer noch eine Minderheit darstellen, wächst die Zahl der Fachkräfte, die sich in diesem Bereich etablieren. Ashley Smith, Gründerin von Vermilion Cliffs Ventures, gab den Abschluss ihres zweiten Investmentfonds in Höhe von 25 Millionen Dollar bekannt. Diese Mittel werden hauptsächlich Startups unterstützen, die KI-Infrastruktur, Cybersicherheit und Dev Tools entwickeln. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch gelang es Ashley Smith, dieses Kapital in nur vier Monaten zu beschaffen. Bemerkenswert ist, dass der Großteil der Investition von bestehenden Investoren stammt, die bereits am ersten Fonds beteiligt waren. Dies deutet auf ein hohes Marktvertrauen in junge und spezialisierte Venture-Fonds hin.

Fokus auf technische Gründer

Im Rahmen ihres neuen Fund II plant Vermilion Cliffs Ventures, Schecks in Höhe von durchschnittlich 500.000 bis 1 Million Dollar pro Projekt auszustellen. Ziel ist es, in den nächsten zweieinhalb Jahren in mindestens 25 Unternehmen zu investieren. Der Fonds hat bereits sechs vielversprechende Startups finanziert.

Ashley Smiths Erfahrung ist dabei von entscheidender Bedeutung. Vor ihrer Tätigkeit als Investorin arbeitete sie im Marketing bei Tech-Giganten wie Twilio, Facebook, GitHub und GitLab. Ihrer Aussage nach wissen viele technisch versierte Gründer zwar, wie man Produkte baut, haben aber Schwierigkeiten bei der Markteinführung und dem Vertrieb.

Strategie zur Fehlervermeidung

Frau Smith betont, dass der Verkauf von Produkten an Entwickler und Sicherheitsexperten eine besonders komplexe Disziplin ist. Oft lernen Startup-Gründer diesen Prozess durch Versuch und Irrtum, auf Kosten von Zeit und Geld – durch sogenannte „teure Lektionen“. Vermilion Cliffs Ventures hilft ihnen durch seine Expertise, diese Fehler zu vermeiden.

Die erste Phase des Fonds (Fund I) umfasste 13 Millionen Dollar und wurde in insgesamt 35 Unternehmen investiert, darunter das Cybersicherheitsunternehmen Keycard und das KI-Infrastrukturprojekt CopilotKit. Der neue Fonds wird die bisherige erfolgreiche Strategie in größerem Maßstab fortsetzen.

Für das sich schnell entwickelnde IT-Ökosystem und die Startup-Landschaft in Usbekistan sind Aktivitäten solcher spezialisierten Fonds von großer Bedeutung. KI und Cybersicherheit stehen heute im Zentrum des globalen technologischen Wettlaufs, was die Relevanz des von Fonds wie Vermilion Cliffs Ventures gewählten Weges unterstreicht.

VentureStartupKünstliche IntelligenzCybersicherheitInvestition
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Apple und Broadcom unterzeichnen Großauftrag zur Herstellung von Funkchips in den USAApple und Broadcom unterzeichnen Großauftrag zur Herstellung von Funkchips in den USAHeute, 19:57Blue Origin, gegründet von Jeff Bezos, strebt 10 Milliarden Dollar Investition anBlue Origin, gegründet von Jeff Bezos, strebt 10 Milliarden Dollar Investition anHeute, 19:29Venus Aerospace sammelt 90 Millionen Dollar für HyperschalltriebwerkeVenus Aerospace sammelt 90 Millionen Dollar für HyperschalltriebwerkeHeute, 19:24WeWard-App, unterstützt von Venus Williams, zwingt Nutzer zum GehenWeWard-App, unterstützt von Venus Williams, zwingt Nutzer zum GehenHeute, 18:21Ehemaliger OpenAI-Manager Kevin Weil steigt ins Space Race ein: Stoke Space in neuer PhaseEhemaliger OpenAI-Manager Kevin Weil steigt ins Space Race ein: Stoke Space in neuer PhaseHeute, 17:22Französisches Startup ZML bricht NVIDIA-Hegemonie auf dem Markt für KI-ChipsFranzösisches Startup ZML bricht NVIDIA-Hegemonie auf dem Markt für KI-ChipsHeute, 13:22
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update