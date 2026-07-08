Obwohl von Frauen geführte Fonds auf dem Risikokapitalmarkt immer noch eine Minderheit darstellen, wächst die Zahl der Fachkräfte, die sich in diesem Bereich etablieren. Ashley Smith, Gründerin von Vermilion Cliffs Ventures, gab den Abschluss ihres zweiten Investmentfonds in Höhe von 25 Millionen Dollar bekannt. Diese Mittel werden hauptsächlich Startups unterstützen, die KI-Infrastruktur, Cybersicherheit und Dev Tools entwickeln. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch gelang es Ashley Smith, dieses Kapital in nur vier Monaten zu beschaffen. Bemerkenswert ist, dass der Großteil der Investition von bestehenden Investoren stammt, die bereits am ersten Fonds beteiligt waren. Dies deutet auf ein hohes Marktvertrauen in junge und spezialisierte Venture-Fonds hin.

Fokus auf technische Gründer

Im Rahmen ihres neuen Fund II plant Vermilion Cliffs Ventures, Schecks in Höhe von durchschnittlich 500.000 bis 1 Million Dollar pro Projekt auszustellen. Ziel ist es, in den nächsten zweieinhalb Jahren in mindestens 25 Unternehmen zu investieren. Der Fonds hat bereits sechs vielversprechende Startups finanziert.

Ashley Smiths Erfahrung ist dabei von entscheidender Bedeutung. Vor ihrer Tätigkeit als Investorin arbeitete sie im Marketing bei Tech-Giganten wie Twilio, Facebook, GitHub und GitLab. Ihrer Aussage nach wissen viele technisch versierte Gründer zwar, wie man Produkte baut, haben aber Schwierigkeiten bei der Markteinführung und dem Vertrieb.

Strategie zur Fehlervermeidung

Frau Smith betont, dass der Verkauf von Produkten an Entwickler und Sicherheitsexperten eine besonders komplexe Disziplin ist. Oft lernen Startup-Gründer diesen Prozess durch Versuch und Irrtum, auf Kosten von Zeit und Geld – durch sogenannte „teure Lektionen“. Vermilion Cliffs Ventures hilft ihnen durch seine Expertise, diese Fehler zu vermeiden.

Die erste Phase des Fonds (Fund I) umfasste 13 Millionen Dollar und wurde in insgesamt 35 Unternehmen investiert, darunter das Cybersicherheitsunternehmen Keycard und das KI-Infrastrukturprojekt CopilotKit. Der neue Fonds wird die bisherige erfolgreiche Strategie in größerem Maßstab fortsetzen.

Für das sich schnell entwickelnde IT-Ökosystem und die Startup-Landschaft in Usbekistan sind Aktivitäten solcher spezialisierten Fonds von großer Bedeutung. KI und Cybersicherheit stehen heute im Zentrum des globalen technologischen Wettlaufs, was die Relevanz des von Fonds wie Vermilion Cliffs Ventures gewählten Weges unterstreicht.