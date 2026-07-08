Golden Boy 2026 Ranking aktualisiert: Yamal auf Platz eins

Das Ranking der wichtigsten Kandidaten für den Golden Boy Award 2026, der an den besten jungen Fußballer Europas verliehen wird, wurde aktualisiert.

Der Star des FC Barcelona, Lamine Yamal, belegt den ersten Platz in der Liste, die in Zusammenarbeit mit Transfermarkt erstellt wird. Da er die Auszeichnung jedoch bereits gewonnen hat, wird er für den Preis 2026 nicht berücksichtigt.

Yamal führt das Ranking an, kämpft aber nicht um die Auszeichnung

Lamine Yamal hat im neuen Ranking den Spitzenplatz eingenommen.

Dennoch besagt das Reglement des Golden Boy, dass ein Spieler, der diese Auszeichnung bereits gewonnen hat, in den Folgejahren nicht mehr als Anwärter für den Preis gilt.

Daher wird erwartet, dass der Hauptkampf um das Jahr 2026 zwischen den Spielern hinter Yamal stattfinden wird.

Die Hauptfavoriten — Zaire-Emery und Cubarsí

Den zweiten Platz im Ranking belegt PSG-Mittelfeldspieler Warren Zaire-Emery.

Dahinter folgt Barcelona-Verteidiger Pau Cubarsí. Derzeit gelten genau diese beiden Spieler als die Hauptfavoriten für den Golden Boy Award 2026.

Top-10-Kandidaten

Die Top Ten im Golden Boy Ranking 2026 sehen wie folgt aus:

Lamine Yamal — FC Barcelona; Warren Zaire-Emery — Paris Saint-Germain; Pau Cubarsí — FC Barcelona; Yann Diomandé — RB Leipzig; Ayyoub Bouaddi — OSC Lille; Estevão Willian — FC Chelsea; Viktor Froholdt — FC Porto; Lennart Karl — FC Bayern München; Endrick — Real Madrid; Ryan — AFC Bournemouth.

Die Auszeichnung 2025 ging an Doué

Zur Erinnerung: Der Golden Boy Award 2025 wurde an PSG-Stürmer Désiré Doué verliehen.

Das Ranking für 2026 zeigt einmal mehr, dass in Europa eine neue Generation von Stars heranwächst. Die große Frage ist nun: Wenn Yamal nicht berücksichtigt wird, geht die Auszeichnung an Zaire-Emery oder an Cubarsí?