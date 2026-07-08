Apple und Broadcom unterzeichnen Großauftrag zur Herstellung von Funkchips in den USA

·22·Technologie
Apple und Broadcom unterzeichnen Großauftrag zur Herstellung von Funkchips in den USA

Der Technologieriese Apple hat eine neue milliardenschwere Partnerschaftsvereinbarung mit Broadcom unterzeichnet. Im Rahmen dieses Vertrags werden mehr als 15 Milliarden maßgeschneiderte Funkchips für Apple-Produkte direkt in den USA entwickelt und hergestellt. Dieser Schritt ist Teil der Strategie des Unternehmens, seine Lieferkette zu diversifizieren und die heimische Produktion zu unterstützen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der Gesamtwert der Vereinbarung übersteigt 30 Milliarden Dollar und ist auf mehrere Jahre ausgelegt. Diese Allianz mit Broadcom wird dazu beitragen, 5G-Hochfrequenzkomponenten und andere drahtlose Konnektivitätsmodule in Apple-Geräten zu verbessern. Laut ixbt.com wird Apple im Rahmen dieses Projekts 1,5 Milliarden Dollar direkt in die Erweiterung des Broadcom-Werks in Fort Collins, Colorado, investieren.

Massive Investitionen in die US-Wirtschaft

Diese Partnerschaft ist Teil von Apples umfassender Zusage, in den nächsten vier Jahren 600 Milliarden Dollar in die US-Wirtschaft zu investieren. Es ist erwähnenswert, dass solche massiven Verpflichtungen ursprünglich unter politischem Druck entstanden sind. Insbesondere nach Drohungen mit hohen Zöllen während der Trump-Administration, weil die iPhone-Produktion nicht in die USA verlagert wurde, konzentrierte sich das Unternehmen darauf, die Beziehungen zu lokalen Herstellern zu stärken.

Obwohl der Montageprozess von iPhone-Smartphones weiterhin im Ausland (hauptsächlich in China und Indien) stattfindet, versucht Apple, durch die Rückverlagerung der Produktion wichtiger Komponenten in die USA ein politisches und wirtschaftliches Gleichgewicht zu wahren. Die Partnerschaft mit Broadcom garantiert nicht nur technologischen Vorsprung, sondern auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Inland.

Neue Arbeitsplätze und technologische Perspektiven

Laut Apples Erklärung wird dieses Projekt mit Broadcom Hunderte neue Arbeitsplätze in den USA schaffen. Auch wenn diese Zahl für ein 30-Milliarden-Dollar-Projekt nicht groß erscheint, ist es eine bedeutende Chance für Spezialisten im Bereich der Hochtechnologie-Entwicklung. Das Werk in Fort Collins wird nun zu einem zentralen Knotenpunkt für die Lieferung lebenswichtiger Chips für das Apple-Ökosystem.

Für Verbraucher bedeutet diese Nachricht, dass sich die Verbindungsqualität zukünftiger iPhone- und iPad-Modelle weiter verbessern wird. Es wird erwartet, dass die von Broadcom entwickelten 5G- und Wi-Fi-Chips die höchsten Standards in Bezug auf Energieeffizienz und Datenübertragungsgeschwindigkeit erfüllen. Zudem sichern solche Großverträge die kontinuierliche Versorgung mit Apple-Produkten inmitten der globalen Chipkrise.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Allianz zwischen Apple und Broadcom darauf abzielt, die technologische Unabhängigkeit der USA zu stärken. Durch die Festigung der Beziehungen zu seinem wichtigsten Hardware-Zulieferer will Apple seinen Wettbewerbsvorteil wahren.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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