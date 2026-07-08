Frauenfußball-Transfer des Jahres: Alexia Putellas wechselt zu London City Lionesses

Eine echte Sensation in der Welt des Frauenfußballs: Die zweifache Ballon d'Or-Gewinnerin und legendäre Mittelfeldspielerin Alexia Putellas setzt ihre Karriere in England fort. Der spanische Star, der sich vom FC Barcelona verabschiedet hat, unterschrieb bei den London City Lionesses. Dieser Transfer gilt als einer der bedeutendsten Abschlüsse, nicht nur in der Geschichte des Vereins, sondern im gesamten Frauenfußball. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com wechselte Putellas ablösefrei zum Londoner Club. Die Entscheidung der Spielerin, die mit Barcelona Dutzende Titel gewann und zu einer globalen Ikone wurde, kam für viele überraschend. Ihr Transfer dürfte das Kräfteverhältnis im europäischen Fußball erheblich verändern.

Ein neues Projekt und große Ambitionen

Seit der Übernahme durch die Unternehmerin Michele Kang in den letzten Jahren durchläuft der Verein London City Lionesses einen radikalen Transformationsprozess. Die Ankunft von Putellas unterstreicht den Anspruch des Clubs, nicht nur in der englischen Liga, sondern auch international zu dominieren. Die Spielerin wird in ihrem neuen Team eine Führungsrolle übernehmen.

Über ihren neuen Verein sagte Putellas: "Ich freue mich sehr, ein neues Kapitel bei den London City Lionesses aufzuschlagen. Die Ambition des Clubs als unabhängiges Projekt, das sich ausschließlich dem Frauenfußball widmet, hat mich überzeugt. Wir werden auf dem Platz um Titel kämpfen und abseits des Platzes daran arbeiten, junge Talente zu fördern", so der spanische Star.

Historische Erfolge und neue Meilensteine

Die Erfolgsliste von Alexia Putellas ist beeindruckend. Zu ihren wichtigsten Auszeichnungen gehören:

Zweifache Ballon d'Or-Gewinnerin;

Vierfache Siegerin der UEFA Women's Champions League;

10-fache spanische Meisterin;

Weltmeisterin (mit der spanischen Nationalmannschaft).

Laut Club-Besitzerin Michele Kang ist dieser Transfer nicht nur die Verpflichtung einer neuen Spielerin, sondern ein mutiges Statement für die Zukunft des Sports. Kang, die den Verein 2023 kaufte, baute in kurzer Zeit ein modernes Trainingszentrum speziell für Frauen und führte das Team in die höchste Spielklasse.

London City Lionesses schafften es bereits in ihrer Debütsaison unter die besten sechs. Die Verpflichtung einer erfahrenen Spielerin mit Siegermentalität wie Putellas macht das Team nun zu einem der Top-Favoriten der Women's Super League (WSL). Dies wird zweifellos neue kommerzielle Möglichkeiten und mehr Zuschauer für den britischen Fußball bringen.