Paradigm Venture Fund sammelt 1,2 Milliarden Dollar für Tech-Startups

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Paradigm Venture Fund sammelt 1,2 Milliarden Dollar für Tech-Startups

Paradigm, einer der größten Investoren in der Welt der Kryptowährungen, hat bekannt gegeben, dass er 1,2 Milliarden Dollar für seinen neuesten Venture-Fonds eingesammelt hat. Dies ist der drittgrößte Venture-Fonds in der Geschichte des Unternehmens, der darauf abzielt, die fortschrittlichsten Bereiche moderner Technologien zu unterstützen. Dieser Schritt zeigt, dass das Vertrauen in High-Tech-Projekte auf dem globalen Finanzmarkt weiterhin hoch ist. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut Unternehmensmitgründer Matt Huang wird sich der neue Fonds nicht nur auf den Kryptowährungssektor beschränken. Obwohl Paradigm in seinen Wurzeln mit dem Blockchain-Ökosystem verbunden ist, wird das Anlageportfolio nun deutlich erweitert. Insbesondere Bereiche wie AI und Robotik sollen zu den neuen strategischen Prioritäten des Unternehmens werden.

Von Kryptowährungen zu AI

Während der Kryptowährungsmarkt in den letzten Jahren mit verschiedenen Schwankungen und Herausforderungen konfrontiert war, hat der AI-Sektor ein beispielloses Wachstum gezeigt. In einem Interview mit Bloomberg betonte Alana Palmedo, Managing Partner bei Paradigm, dass es unmöglich sei, die aktuellen Veränderungen in der Technologiewelt zu ignorieren. Aus diesem Grund konzentriert sich das Unternehmen auf breitere Bereiche, die als „technologische Grenze“ bezeichnet werden.

Dennoch beabsichtigt Paradigm nicht, die Krypto-Industrie vollständig zu verlassen. In einer gemeinsamen Erklärung von Matt Huang und Alana Palmedo wird darauf hingewiesen, dass das Unternehmen weiterhin am Umbau des Finanzsystems und der Entwicklung der Blockchain-Infrastruktur arbeiten wird. Insbesondere die Arbeit an Blockchain-Tools wie Foundry und Reth sowie am Sicherheitsprojekt EVMbench, das in Zusammenarbeit mit OpenAI entwickelt wurde, wird fortgesetzt.

Neue Investitionen und Zukunftspläne

Paradigm hat bereits aus seinem dritten Fonds in mehrere Großprojekte investiert. Dazu gehören die folgenden vielversprechenden Bereiche:

  • Zipline, ein Unternehmen für Drohnenlieferungen;
  • True Anomaly, ein Startup im Bereich der Weltraumtechnologie;
  • Centaur, ein Projekt zur Entwicklung von AI-basierten Agenten-Tools.
Gegründet im Jahr 2018 vom ehemaligen Sequoia-Partner Matt Huang und Coinbase-Mitgründer Fred Ehrsam, entwickelte sich Paradigm in kurzer Zeit zu einem Hauptakteur auf dem Venture-Markt. Zuvor hatte das Wall Street Journal berichtet, dass das Unternehmen 1,5 Milliarden Dollar sammeln wolle. Obwohl das Endergebnis etwas niedriger als erwartet ausfiel, gilt die Marke von 1,2 Milliarden Dollar im aktuellen Marktumfeld als großer Erfolg.

Diese Investitionen werden indirekte Auswirkungen auf das Tech-Startup-Ökosystem haben, nicht nur auf dem US-Markt, sondern weltweit, einschließlich in Entwicklungsländern. Der Fokus großer Venture-Fonds auf AI und Robotik deutet darauf hin, dass innovative Lösungen in diesen Bereichen zunehmen und der technologische Wettbewerb in den kommenden Jahren intensiver werden wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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