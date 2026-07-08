Startup Prime Intellect sammelt 130 Millionen Dollar ein und erreicht Einhorn-Status

·28·Technologie
Startup Prime Intellect sammelt 130 Millionen Dollar ein und erreicht Einhorn-Status

Eine neue Ära im Bereich der KI-Technologien beginnt. Das Startup Prime Intellect hat in einer Series-A-Finanzierungsrunde erfolgreich 130 Millionen Dollar eingesammelt. Durch diesen finanziellen Erfolg erreichte die Unternehmensbewertung 1 Milliarde Dollar, wodurch es den "Einhorn"-Status (Unicorn) in der Technologiewelt erlangte. Diese Investitionsrunde wurde von Radical Ventures geleitet, unter Beteiligung von Giganten wie NVIDIA Ventures, Intel Capital und Dell Technologies Capital. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das 2024 gegründete Unternehmen Prime Intellect hat das Ziel, Unternehmen die Erstellung eigener, unabhängiger KI-Agenten zu ermöglichen, ohne von großen KI-Laboren abhängig zu sein. In einer Zeit, in der viele Organisationen gezwungen sind, geschlossene Systeme zu nutzen, bietet dieses Startup Unternehmen den Weg zum eigenen "KI-Labor".

Ein neuer Ansatz zur Erstellung unabhängiger KI-Systeme

Die von Prime Intellect angebotenen Lösungen basieren hauptsächlich auf "Reinforcement Learning" (bestärkendes Lernen). Diese Methode trainiert Modelle, indem sie für erfolgreich abgeschlossene Aufgaben belohnt und für Fehler bestraft werden. Während der Aufbau solch komplexer Systeme früher nur den reichsten Technologiekonzernen vorbehalten war, können nun auch kleinere Unternehmen mithilfe der Prime Intellect-Plattform maßgeschneiderte Modelle entwickeln.

Der Hauptvorteil des Unternehmens liegt in seiner "Full-Stack"-Plattform. Sie umfasst die gesamte notwendige Infrastruktur, von der Rechenleistung bis hin zu Tools zur Modellbewertung. Dies erspart Unternehmen die Komplexität, verschiedene Softwarekomponenten einzeln zusammenzustellen. Laut ixbt.com arbeitet die Plattform nach einem Marktprinzip, bei dem Kunden nur die Module auswählen können, die sie tatsächlich benötigen.

Wirtschaftliche Effizienz und echte Ergebnisse

Derzeit nutzen bekannte Unternehmen wie Ramp, Zapier und Flapping Airplanes die Dienste von Prime Intellect. Dass der jährliche Umsatz des Startups bereits 100 Millionen Dollar erreicht hat, beweist, wie schnell es an Popularität gewinnt. Das Fintech-Unternehmen Ramp nutzte die Plattform beispielsweise, um einen Agenten zu erstellen, der Daten in Tabellenkalkulationen durchsucht. Die Ergebnisse zeigten, dass das neue System präziser und schneller als die fortschrittlichsten offenen Modelle arbeitete und dabei deutlich kostengünstiger war.

An der Investitionsrunde beteiligten sich nicht nur große Fonds, sondern auch bekannte Branchenvertreter. Dazu gehören Unternehmer wie Perplexity-Gründer Aravind Srinivas und Box-Chef Aaron Levie. Experten gehen davon aus, dass das von Prime Intellect angebotene "One-Stop-Shop"-Konzept die Kosten für die Implementierung von KI im Unternehmenssektor drastisch senken wird.

Diese Veränderungen könnten auch für den sich schnell entwickelnden IT-Sektor in Usbekistan von Bedeutung sein. Lokale Unternehmen könnten solche Plattformen nutzen, um die Abhängigkeit von globalen Cloud-Diensten zu verringern und vertrauliche KI-Lösungen auf Basis eigener Daten zu erstellen. Projekte wie Prime Intellect sind ein wichtiger Schritt zur Demokratisierung der KI.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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