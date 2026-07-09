Mason Greenwood, der derzeit für Marseille spielt, einen der renommiertesten Vereine Frankreichs nach Paris Saint-Germain, steht vor einem neuen Wendepunkt in seiner Karriere. Obwohl der Stürmer am Saisonvorbereitungstraining teilgenommen hat, sind die Verhandlungen über seine Zukunft in eine entscheidende Phase eingetreten. Zwei große europäische Vereine – Atletico Madrid aus Spanien und Fenerbahce aus der Türkei – haben einen ernsthaften Kampf um den Spieler begonnen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Nach Informationen der Zeitung L'Equipe hat der Verein Atletico Madrid seine Bereitschaft erklärt, die von Marseille gestellten finanziellen Forderungen vollständig zu erfüllen. Die Spanier haben ein Angebot über 45 Millionen Euro garantierte Ablöse und weitere 5 Millionen Euro an Boni unterbreitet. Der Deal gerät jedoch aufgrund komplexer interner Klauseln bezüglich Vermittlerprovisionen und des Gehalts des Spielers ins Stocken. Die Führung von Marseille zielt darauf ab, den Nettogewinn, der nach Abzug aller Kosten in die Vereinskasse fließt, zu maximieren.

Warum ist die türkische Option überlegen?

Obwohl die von Atletico Madrid angebotene Gesamtsumme höher erscheint, führt derzeit der türkische Verein Fenerbahce in diesem Rennen. Der Istanbuler Club hat 40 Millionen Euro plus Boni geboten, jedoch sind in ihrem Angebot keine Vermittlergebühren vorgesehen. Die Vertreter von Mason Greenwood haben zugestimmt, im Austausch für einen langfristigen Vierjahresvertrag auf ihren Anteil an der Ablösesumme zu verzichten. Dies ist für Marseille finanziell vorteilhafter.

Die Führung von Fenerbahce hat den 24-jährigen englischen Stürmer zum Hauptziel für das Sommertransferfenster erklärt. Der Verein hat engen Kontakt zum Anwalt des Spielers, Martin Budworth, aufgenommen, der eine wichtige Rolle dabei spielt, Greenwood von einem Wechsel nach Istanbul zu überzeugen. Obwohl das Prestige von Atletico Madrid den Spieler zunächst anzog, wendet sich die Situation nun zugunsten der Türken.

Wie Goal.com berichtet, planen alle Parteien, in den nächsten 24 bis 48 Stunden eine endgültige Entscheidung über diesen Transfer zu treffen. Informationen aus dem Trainingslager von Marseille deuten darauf hin, dass die Verhandlungen zügig voranschreiten und der Name des neuen Teams von Mason Greenwood bis Donnerstag bekannt gegeben werden soll.

In Istanbul hat die Aufregung der Fans ihren Höhepunkt erreicht. Kürzlich sorgte eine Ankündigung über ein neues Mitglied des Basketballteams von Fenerbahce in den sozialen Medien für Aufsehen, da sie fälschlicherweise als Mason Greenwood-Transfer interpretiert wurde. Sollte die Vereinsführung diesen Transfer nicht realisieren können, droht ihr scharfe Kritik von den Fans, die große Hoffnungen hegen. Bisher deuten alle Anzeichen auf eine hohe Wahrscheinlichkeit hin, dass der Spieler in die türkische Süper Lig wechselt.