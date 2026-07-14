Erling Haalands neues Haustier sorgt im Netz für Aufsehen

Erling Haaland überraschte seine Fans nach seiner USA-Reise mit einer weiteren ungewöhnlichen Aktion. Der norwegische Stürmer zeigte, dass er einen präparierten Waschbären mit nach Hause gebracht hat.

Das Souvenir ist nicht gewöhnlich: Der Waschbär ist so präpariert, dass er ein Getränk in der Hand hält. Haaland stellte ihn in den sozialen Medien scherzhaft als sein „neues Haustier“ vor.

Dieser Beitrag erregte in kürzester Zeit viel Aufmerksamkeit. Nutzer diskutierten in den Kommentaren über die Wahl dieses kuriosen Gegenstands durch den Fußballer.

Solche Scherze von Haaland sind für die Fans nichts Neues. Er fällt abseits des Platzes immer wieder durch seine lockere Art und unerwartete Beiträge auf.