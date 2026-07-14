Erling Haalands neues Haustier sorgt im Netz für Aufsehen

·97·Welt
Erling Haalands neues Haustier sorgt im Netz für Aufsehen

Erling Haaland überraschte seine Fans nach seiner USA-Reise mit einer weiteren ungewöhnlichen Aktion. Der norwegische Stürmer zeigte, dass er einen präparierten Waschbären mit nach Hause gebracht hat.

Das Souvenir ist nicht gewöhnlich: Der Waschbär ist so präpariert, dass er ein Getränk in der Hand hält. Haaland stellte ihn in den sozialen Medien scherzhaft als sein „neues Haustier“ vor.

Dieser Beitrag erregte in kürzester Zeit viel Aufmerksamkeit. Nutzer diskutierten in den Kommentaren über die Wahl dieses kuriosen Gegenstands durch den Fußballer.

Solche Scherze von Haaland sind für die Fans nichts Neues. Er fällt abseits des Platzes immer wieder durch seine lockere Art und unerwartete Beiträge auf.

Erling HaalandFußballSoziale MedienViralSportnachrichten
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Warum hat Turkmenistan Razzien gegen SIM-Karten aus Usbekistan gestartet?Warum hat Turkmenistan Razzien gegen SIM-Karten aus Usbekistan gestartet?Heute, 18:07Ein Novum: Gericht erkennt Goldfische als fühlende Lebewesen mit Rechten anEin Novum: Gericht erkennt Goldfische als fühlende Lebewesen mit Rechten anHeute, 18:02Indisches Außenministerium bestellt Vertreter der iranischen Botschaft einIndisches Außenministerium bestellt Vertreter der iranischen Botschaft einHeute, 16:21Die Geschichte hinter dem Foto eines Kindes, dem das Essen gestohlen wurdeDie Geschichte hinter dem Foto eines Kindes, dem das Essen gestohlen wurdeHeute, 16:14Präsident begleitete gemobbtes Mädchen persönlich an der Hand zur SchulePräsident begleitete gemobbtes Mädchen persönlich an der Hand zur SchuleHeute, 15:43Brasiliens Präsident ist wütend: Warum kehrte das Flugzeug fast leer zurück?Brasiliens Präsident ist wütend: Warum kehrte das Flugzeug fast leer zurück?Heute, 15:03
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter