Arsenal vollzieht überraschenden Transfer: Illan Meslier wechselt zum Londoner Klub

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Arsenal vollzieht überraschenden Transfer: Illan Meslier wechselt zum Londoner Klub

Der FC Arsenal hat einen weiteren überraschenden Schachzug auf dem Sommertransfermarkt vollzogen. Der amtierende Meister der Premier League hat offiziell die Verpflichtung des ehemaligen Leeds-United-Torhüters Illan Meslier bekannt gegeben. Der französische Schlussmann wechselt ablösefrei zu den "Gunners", was für viele Experten eine unerwartete Nachricht war. Dies berichtet Goal.com.

Berichten zufolge hat der 26-jährige Torhüter einen Zweijahresvertrag beim Londoner Klub unterzeichnet. Die Vereinbarung beinhaltet eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr bei gegenseitigem Einvernehmen. Da Mesliers Vertrag bei Leeds ausgelaufen war, konnte Arsenal ihn ablösefrei verpflichten, was von der Vereinsführung als finanziell effiziente Operation gewertet wird.

Laut Goal.com wurde Illan Meslier als erfahrener Ersatztorhüter verpflichtet. Obwohl David Raya derzeit die Nummer eins im Team ist, erhöhen die Unklarheiten um Kepa Arrizabalaga die Wahrscheinlichkeit, dass Meslier in der Hierarchie zur zweiten Wahl aufsteigt. Meslier hat insgesamt 215 Spiele im englischen Fußball absolviert, was für die Mannschaft von Mikel Arteta eine wichtige Quelle an Erfahrung darstellt.

Neue Herausforderung und Ziele

Nach seinem Wechsel zu seinem neuen Team konnte Meslier seine Begeisterung nicht verbergen. "Ich bin sehr glücklich. Dies ist ein großartiger Tag für mich, da ich mich den Meistern angeschlossen habe. Für mich ist Arsenal der größte Klub Englands. Ich freue mich darauf, meine Liebe zu diesem Wappen zu zeigen und mit dem Team neue Titel zu gewinnen", betonte der Torhüter in einem Interview auf der offiziellen Website des Vereins.

Der französische Schlussmann wird bei Arsenal die Rückennummer 30 tragen. Er hat bereits am Training im Sobha Realty Training Centre teilgenommen. Mesliers Ankunft wird nicht nur den Wettbewerb innerhalb des Kaders verschärfen, sondern auch Raum für die Entwicklung junger Talente schaffen.

BBC Sport fügt hinzu, dass nach diesem Transfer der 20-jährige Torhüter Tommy Setford an einen anderen Verein ausgeliehen wird, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Dies macht das Torhüter-Aufgebot von Arsenal noch stabiler und ausgewogener.

Das Team um Mikel Arteta hat sich zum Ziel gesetzt, in der kommenden Saison nicht nur die Vorherrschaft in der heimischen Liga zu behaupten, sondern auch in der Champions League Großes zu erreichen. Bei einem solch dichten Spielplan gibt die Anwesenheit eines erfahrenen Torhüters wie Meslier dem Trainerstab zusätzliche Sicherheit.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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