Das nächste Transferfenster der Premier League hat mit einem sensationellen Deal begonnen. Der italienische Nationalspieler und Mittelfeldakteur Sandro Tonali ist für 100 Millionen Pfund (ca. 134 Millionen Dollar) zum Londoner Verein Tottenham Hotspur gewechselt. Dieser Transfer erregt nicht nur wegen seines finanziellen Ausmaßes Aufsehen, sondern auch, weil sich der Spieler trotz des Interesses von Giganten wie Manchester United für die „Spurs“ entschieden hat. Dies berichtet Goal.com .

Tottenham steckte in den letzten Spielzeiten in einer unerwarteten Krise. Das Team beendete die Meisterschaft zwei Jahre in Folge auf dem 17. Platz und war sogar vom Abstieg bedroht. Unter der Leitung von Roberto De Zerbi konnte der Verein jedoch in der letzten Saison die Europa League gewinnen und sein Ansehen teilweise wiederherstellen. Nun strebt die Vereinsführung eine grundlegende Erneuerung des Kaders an, um wieder um die Spitzenplätze mitzuspielen.

Warum ausgerechnet London?

Der ehemalige Mittelfeldspieler des Vereins, Danny Murphy, äußerte sich in einem Interview mit Goal.com zu den Hintergründen dieses Transfers. Seiner Meinung nach spielten das Ansehen und die Lebensbedingungen in London eine große Rolle bei der Entscheidung von Sandro Tonali. Murphy betonte, dass die britische Hauptstadt für ausländische Spieler stets ein attraktives Ziel bleibt.

„Es wäre naiv zu leugnen, dass London für ausländische Jungs einen besonderen Stellenwert hat. Aufgrund meiner Erfahrung kann ich sagen, dass dieser Faktor viel entscheidet. Wenn Teams wie Manchester United, Manchester City oder Liverpool ein so entschlossenes finanzielles Angebot für Tonali gemacht hätten wie Tottenham, hätte er vielleicht eine andere Entscheidung getroffen. Denn die Möglichkeit, Trophäen zu gewinnen, steht normalerweise über dem Standort“, sagt Murphy.

Gleichzeitig hat die Führung von Tottenham alles daran gesetzt, den Spieler zu überzeugen. Während andere Konkurrenzvereine bei Ablösesummen oder Gehältern bestimmte Grenzen nicht überschreiten wollten, scheute der Londoner Klub keine Kosten für den italienischen Star. Dies soll der entscheidende Faktor für Tonalis Wechsel nach Nord-London gewesen sein.

Umfassende Reformen im Verein

Sandro Tonali ist nicht der einzige große Neuzugang von Tottenham in diesem Sommer. Um den Kader zu verstärken, hat der Verein zudem folgende Spieler verpflichtet:

Matheus Fernandes — ein talentierter Mittelfeldspieler, der von West Ham kommt;

Jan Paul van Hecke — ein Innenverteidiger, der das Rückgrat der Abwehr von Brighton bildete.

Der Trainerstab um Roberto De Zerbi plant nun, den Kader von überflüssigen Spielern zu bereinigen, die nicht die erwarteten Ergebnisse liefern. In den kommenden Wochen wird erwartet, dass eine Reihe von Spielern den Verein verlassen wird. Tonali soll die zentrale Figur im neuen Mittelfeld des Teams werden und Tottenham wieder auf das Niveau der Champions League führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Transfer von Sandro Tonali zeigt, dass die Ambitionen von Tottenham weiterhin hoch sind. Obwohl das Team in den letzten Jahren in der heimischen Liga schwierige Zeiten durchlebt hat, dienen die finanzielle Stärke und der London-Faktor weiterhin als Hauptinstrumente, um starke Spieler zu gewinnen.