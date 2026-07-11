Manchester City schnappt sich das junge Talent Jeremy Monga vor der Nase des FC Arsenal weg

Der englische Meister Manchester City hat einem seiner Hauptkonkurrenten auf dem Transfermarkt, dem FC Arsenal aus London, einen unerwarteten Schlag versetzt. Die "Citizens" haben den Transfer des 17-jährigen Flügelspielers Jeremy Monga von Leicester City offiziell abgeschlossen. Der Deal hat ein Gesamtvolumen von 10 Millionen Pfund, das je nach zukünftiger Entwicklung des jungen Spielers durch Boni ergänzt werden kann, berichtet Goal.com berichtet .

Bemerkenswert ist, dass Arsenal im Rennen um diesen Transfer lange Zeit in Führung lag. Die Londoner hatten den ganzen Sommer über mit dem Spieler verhandelt und standen kurz vor einer Einigung. Manchester City intervenierte jedoch in letzter Minute und konnte den Transfer für sich entscheiden. Monga unterschrieb in der Woche seines 17. Geburtstags einen Fünfjahresvertrag beim Manchester-Klub.

Direkter Weg in die erste Mannschaft

Im Gegensatz zu vielen anderen jungen Talenten wird Jeremy Monga nicht in die Akademie oder den Jugendkader von Manchester City geschickt. Die Vereinsführung hat beschlossen, ihn sofort in das Training der ersten Mannschaft einzubinden. Diese Entscheidung beeinflusste die Wahl des Spielers maßgeblich, da er die Möglichkeit, seine Fähigkeiten an der Seite von Stars im Etihad Stadium zu verbessern, sehr schätzte.

Laut ixbt.com spielte der neue Trainer von Manchester City, Enzo Maresca, eine wichtige Rolle bei diesem Transfer. Der Fachmann hatte Mongas Potenzial bereits während seiner Zeit bei Leicester City genau studiert. Der Spieler gab sein Profidebüt im April 2025 im Alter von nur 15 Jahren und wurde damit zu einem der jüngsten Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs.

"Als ich vom Interesse von Manchester City hörte, wusste ich sofort, dass dies die richtige Wahl für mich ist. Teil eines Teams zu sein, das sich in den letzten 10 Jahren zum besten Verein Englands entwickelt hat, ist ein wahr gewordener Traum für jeden jungen Fußballer. Dass hier jungen Spielern wie Phil Foden und Nico O’Reilly Chancen gegeben werden, hat mich inspiriert", sagte Monga in seinem ersten Interview.

Auch der Sportdirektor von Manchester City, Hugo Viana, äußerte sich zu dem Neuzugang. Er betonte, dass der Verein Jeremy schon lange beobachtet habe und seine Leistungen bei Leicester City den Scouts nicht entgangen seien. Viana erklärte, dass der Verein alle Maßnahmen ergreifen werde, um das enorme Potenzial des jungen Flügelspielers voll auszuschöpfen.

Dieser Transfer ist Teil der Strategie von Manchester City, einen starken Kader nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft aufzubauen. Die Verpflichtung eines Talents wie Jeremy Monga soll den Konkurrenzkampf in der Offensive des Teams weiter verschärfen.