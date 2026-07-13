Jorge Jesus übernimmt die portugiesische Nationalmannschaft: Cristiano Ronaldo bleibt im Kader

In seinen ersten Stellungnahmen nach der Ernennung zum neuen Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft teilte Jorge Jesus seine Pläne bezüglich Mannschaftskapitän Cristiano Ronaldo mit. Der erfahrene Fachmann betonte, dass der 41-jährige Stürmer weiterhin eine wichtige Figur für das Nationalteam sei und er keine Probleme sehe, mit ihm zusammenzuarbeiten. Dies berichtet Goal.com .

Der 71-jährige Trainer unterzeichnete einen Vierjahresvertrag beim portugiesischen Fußballverband, der bis zur Weltmeisterschaft 2030 läuft. Wie Goal.com berichtet, ersetzt Jesus Roberto Martinez, der nach dem Ausscheiden im Achtelfinale der WM 2026 gegen Spanien von seinem Amt zurückgetreten war.

Erfahrung und Vertrauensfaktor

Die Zusammenarbeit ist für Jorge Jesus und Cristiano Ronaldo nichts Neues. Sie arbeiteten kürzlich gemeinsam beim saudi-arabischen Verein Al-Nassr, wo sie den Titel in der Saudi Pro League gewannen. Es wird erwartet, dass diese erfolgreiche Kooperation auch die Entscheidungen des Trainers in der Nationalmannschaft beeinflussen wird.

"Solange er weiterhin spielt und in einer Verfassung ist, die eine Berufung rechtfertigt, werde ich ihn in den Kader berufen. Natürlich wird dies im Rahmen gewisser Grenzen und unter Bedingungen geschehen, die ich für das Nationalteam als optimal erachte", erklärte Jorge Jesus auf einer Pressekonferenz.

Ronaldo ist kein Problem, sondern ein Symbol

Während viele Experten vermuteten, dass die Führung eines alternden Superstars für den neuen Trainer eine Herausforderung darstellen könnte, wies Jesus diese Gedanken zurück. Seiner Meinung nach ist die Arbeit mit einem hochkarätigen Profi wie Cristiano Ronaldo für einen Trainer ein reines Vergnügen.

"Cristiano Ronaldo wird niemals ein Problem für die Nationalmannschaft sein. Weder für das Team noch für mich. Es war eine große Ehre, letztes Jahr mit ihm zu arbeiten, und es ist sehr einfach, mit ihm auf einen Nenner zu kommen", fügte der Trainer hinzu. Jesus beschrieb Ronaldo als ein Symbol des portugiesischen Fußballs und als einen Anführer mit enormem Einfluss in der Umkleidekabine.

Zur Erinnerung: Die portugiesische Nationalmannschaft musste ihre Reise bei der WM 2026 vorzeitig beenden. Roberto Martinez hatte damals erklärt, er sei gekommen, um das Team zum Titel zu führen, doch nach dem Scheitern gab er zu, dass es Zeit für einen Abschied sei. Nun muss Jorge Jesus eine neue Mannschaft formen, indem er talentierte junge Spieler mit erfahrenen Veteranen kombiniert.