Im Visier von Barcelona und Chelsea: Der Kampf um Fisnik Asllani spitzt sich zu

Der Stürmer Fisnik Asllani vom deutschen Verein Hoffenheim ist zu einem der gefragtesten Spieler auf dem aktuellen Transfermarkt geworden. Mehrere europäische Spitzenklubs, insbesondere Barcelona und Chelsea, haben ernsthafte Bemühungen gestartet, das 23-jährige Talent unter Vertrag zu nehmen. Seine starken Leistungen in der Bundesliga haben ihn laut berichtet Goal.com, ganz oben auf die Transferlisten gebracht.

Hoffenheim-Sportdirektor Andreas Schicker bestätigte offiziell in einem Interview mit dem Kicker, dass Verhandlungen über die Zukunft des Spielers laufen. Ihm zufolge erhält der Verein interessante Angebote sowohl aus Deutschland als auch aus dem Ausland. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Stürmer die Rhein-Neckar-Arena im Sommertransferfenster verlassen wird.

Ablösesumme und Vertragsklauseln

Obwohl Asllanis aktueller Vertrag bei Hoffenheim bis 2029 läuft, könnte eine spezielle Ausstiegsklausel den Transfer erleichtern. Berichten zufolge liegt die Ablösesumme für den Spieler bei unter 30 Millionen Euro. Angesichts seines aktuellen Marktwerts und seiner Leistungen wird diese Summe für viele Vereine als sehr attraktive Gelegenheit angesehen.

Der FC Barcelona beobachtet Asllani bereits seit März. Cheftrainer Hansi Flick möchte die Offensive verstärken. Sollte Ferran Torres zu Paris Saint-Germain wechseln, wird erwartet, dass die Führung der Blaugrana ihre Bemühungen um den deutschen Stürmer intensiviert. Flicks Kenntnis der Fähigkeiten des Spielers könnte bei dem Transfer eine entscheidende Rolle spielen.

Der spanische Spitzenklub sieht sich jedoch starker Konkurrenz aus der englischen Premier League gegenüber. Scouts von Chelsea und Tottenham sind der Meinung, dass Asllanis Physis und Spielstil perfekt zum englischen Fußball passen. Die Londoner Klubs sehen den Stürmer als wichtigen Bestandteil ihrer Projekte und können finanziell mit Barcelona mithalten.

Fisnik Asllani konnte sich in der vergangenen Saison beweisen. In 33 Pflichtspielen erzielte er 10 Tore und lieferte 9 Vorlagen. Diese Statistiken sind für einen jungen Stürmer äußerst effizient und tragen zu seinem steigenden Marktwert bei. Nun wird die Entscheidung des Spielers über die Wahl der Liga den weiteren Verlauf bestimmen.