WM 2026: Roy Keane sagt sensationelles Finale voraus – Wer sind die Top-Favoriten?

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WM 2026: Roy Keane sagt sensationelles Finale voraus – Wer sind die Top-Favoriten?

Die Weltmeisterschaft 2026 hat ihre heißeste Phase erreicht – das Halbfinale. Der legendäre ehemalige Mittelfeldspieler von Manchester United und heutige Experte Roy Keane hat die Top-Favoriten des Turniers benannt. Seiner Meinung nach steht uns ein historisches Duell im Finale bevor.

Zamin.uz präsentiert die aufsehenerregenden Aussagen von Roy Keane bei ITV.

«Frankreichs Offensive ist furchteinflößend»

Roy Keane ist der Ansicht, dass die französische Nationalmannschaft derzeit einen der stärksten Kader besitzt. Er warnte jedoch am Beispiel Brasiliens davor, sich nur auf große Namen zu verlassen.

«Frankreichs Angriff wirkt stärker als der anderer Teams. Aber wir haben eine ähnliche Situation bei Brasilien gesehen. Wir haben auch erlebt, wie Englands Stars das Spiel gegen Panama drehen konnten. Statistisch gesehen ist Frankreich stärker. Aber man kann dasselbe auch über Argentinien sagen», so der Experte.

Wiederholt sich die Geschichte? Keane setzt auf zwei Teams

Der ehemalige Profi betonte, dass ein erneutes Finale zwischen Argentinien und Frankreich für die Fans keine Überraschung wäre. Im Gegenteil, ein Ausscheiden vor dieser Phase wäre eine Sensation.

«Ich denke, sowohl Argentinien als auch Frankreich haben sehr gute Kader und großes Potenzial. Wenn sie sich wieder im Finale treffen, wird das niemanden überraschen. Wenn sie es nicht ins Finale schaffen, wäre ich persönlich überrascht», fügte Keane hinzu.

WM 2026: Halbfinal-Paarungen und Kräfteverhältnisse

Nur noch die vier stärksten Teams sind im Turnier. Auf Frankreich und Argentinien, die Roy Keane im Finale sehen möchte, warten schwere Prüfungen.

Die Halbfinal-Begegnungen sehen wie folgt aus:

Halbfinal-Spiele

Roy Keanes Prognose

Chancen der Gegner

Frankreich — Spanien

Frankreich erreicht das Finale

Spanien zeigt derzeit einen der attraktivsten und intensivsten Fußball im Turnier.

Argentinien — England

Argentinien erreicht das Finale

Die englische Nationalmannschaft ist dank ihrer Starspieler, die Spiele entscheiden können, sehr stark.

Zur Erinnerung: Roy Keane hatte zuvor drei Hauptfavoriten genannt, darunter England. In der entscheidenden Phase bevorzugt er jedoch den amtierenden Weltmeister und deren alten Rivalen.

WM 2026Roy KeaneFußballHalbfinaleArgentinienFrankreich
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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