Manchester Yunayted 50 million funtga Andrey Santos transferini eʼlon qildi
Angliyaning Manchester Yunayted klubi yozgi transfer oynasidagi ilk yirik xaridini amalga oshirdi. Braziliyalik iqtidorli yarim himoyachi Andrey Santos Chelsi safidan Old Traffordga koʻchib oʻtdi. Ushbu transfer klubning yangi bosh murabbiyi Michael Carrick davridagi ilk jiddiy qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, Manchester Yunayted 22 yoshli futbolchi uchun jami 50 million funt sterling toʻlaydi. Shundan 48 millioni kafolatlangan toʻlov boʻlsa, qolgan 2 million funt turli bonuslar koʻrinishida taqdim etiladi. Shuningdek, kelishuvga koʻra, Chelsi futbolchining keyingi sotuvidan 10 foiz ulush olish huquqini saqlab qolgan.
Andrey Santos mankunianliklar bilan 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Klub rahbariyati shartnomani yana bir yilga uzaytirish bandini ham kiritgan. Braziliyalik futbolchi Moises Caicedo bilan raqobat sababli koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish maqsadida jamoasini oʻzgartirishga qaror qilgan.
Carrick tizimidagi yangi tayanchMichael Carrick jamoa markaziy chizigʻini kuchaytirishni oʻzining ustuvor vazifasi deb belgilagan edi. Casemiro jamoani tark etgani va Manuel Ugarte ogʻir jarohat olgani sababli, Manchester Yunayted yarim himoyasida boʻshliq yuzaga kelgan. Santos aynan mana shu muammoni hal qilishi kutilmoqda.
Oʻtgan mavsumda Andrey Santos Chelsi tarkibida 43 ta oʻyinda maydonga tushib, oʻzining texnik mahorati bilan ajralib turdi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u Premyer-ligada 22 yoshgacha boʻlgan yarim himoyachilar orasida aniq uzatmalar va oldinga yoʻnaltirilgan paslar boʻyicha eng yuqori koʻrsatkichlarni qayd etgan.
"Manchester Yunayted bilan bogʻliq har bir narsa oʻzgacha. Mening kumirlarim toʻp surgan klubga qoʻshilish ajoyib tuygʻu. Yarim himoyachi sifatida Michael Carrickdan oʻrganish imkoniyati borligidan xursandman. U faoliyatimda yangi bosqichga chiqishim uchun eng munosib murabbiy", — deya taʼkidladi Santos klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.
Klub sport direktori Jason Wilcoxning soʻzlariga koʻra, braziliyalik futbolchi jamoaning oʻyin uslubini oʻzgartirishda muhim rol oʻynaydi. U nafaqat himoyada, balki hujumlarni tashkil qilishda ham faol ishtirok etishi kutilmoqda. Manchester Yunayted ushbu transfer orqali maydon markazida toʻliq nazorat oʻrnatishni maqsad qilgan.
…