Manchester Yunayted 50 million funtga Andrey Santos transferini eʼlon qildi

·0·Sport
Manchester Yunayted 50 million funtga Andrey Santos transferini eʼlon qildi

Angliyaning Manchester Yunayted klubi yozgi transfer oynasidagi ilk yirik xaridini amalga oshirdi. Braziliyalik iqtidorli yarim himoyachi Andrey Santos Chelsi safidan Old Traffordga koʻchib oʻtdi. Ushbu transfer klubning yangi bosh murabbiyi Michael Carrick davridagi ilk jiddiy qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, Manchester Yunayted 22 yoshli futbolchi uchun jami 50 million funt sterling toʻlaydi. Shundan 48 millioni kafolatlangan toʻlov boʻlsa, qolgan 2 million funt turli bonuslar koʻrinishida taqdim etiladi. Shuningdek, kelishuvga koʻra, Chelsi futbolchining keyingi sotuvidan 10 foiz ulush olish huquqini saqlab qolgan.

Andrey Santos mankunianliklar bilan 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzoladi. Klub rahbariyati shartnomani yana bir yilga uzaytirish bandini ham kiritgan. Braziliyalik futbolchi Moises Caicedo bilan raqobat sababli koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish maqsadida jamoasini oʻzgartirishga qaror qilgan.

Carrick tizimidagi yangi tayanch

Michael Carrick jamoa markaziy chizigʻini kuchaytirishni oʻzining ustuvor vazifasi deb belgilagan edi. Casemiro jamoani tark etgani va Manuel Ugarte ogʻir jarohat olgani sababli, Manchester Yunayted yarim himoyasida boʻshliq yuzaga kelgan. Santos aynan mana shu muammoni hal qilishi kutilmoqda.

Oʻtgan mavsumda Andrey Santos Chelsi tarkibida 43 ta oʻyinda maydonga tushib, oʻzining texnik mahorati bilan ajralib turdi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u Premyer-ligada 22 yoshgacha boʻlgan yarim himoyachilar orasida aniq uzatmalar va oldinga yoʻnaltirilgan paslar boʻyicha eng yuqori koʻrsatkichlarni qayd etgan.

"Manchester Yunayted bilan bogʻliq har bir narsa oʻzgacha. Mening kumirlarim toʻp surgan klubga qoʻshilish ajoyib tuygʻu. Yarim himoyachi sifatida Michael Carrickdan oʻrganish imkoniyati borligidan xursandman. U faoliyatimda yangi bosqichga chiqishim uchun eng munosib murabbiy", — deya taʼkidladi Santos klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.

Klub sport direktori Jason Wilcoxning soʻzlariga koʻra, braziliyalik futbolchi jamoaning oʻyin uslubini oʻzgartirishda muhim rol oʻynaydi. U nafaqat himoyada, balki hujumlarni tashkil qilishda ham faol ishtirok etishi kutilmoqda. Manchester Yunayted ushbu transfer orqali maydon markazida toʻliq nazorat oʻrnatishni maqsad qilgan.

Manchester YunaytedChelsiAndrey SantosTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiKrishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiBugun, 18:13JCH-2026dagi hayajon fojiasi: Argentinalik muxlis vafot etdi, ko‘plab odamlar shifoxonadaJCH-2026dagi hayajon fojiasi: Argentinalik muxlis vafot etdi, ko‘plab odamlar shifoxonadaBugun, 18:05JCH–2026: «Oson raqiblar» davri tugadi, milliardlik loyiha o‘z mevasini bermoqdaJCH–2026: «Oson raqiblar» davri tugadi, milliardlik loyiha o‘z mevasini bermoqdaBugun, 17:59Jo Kouldan dadil bashorat: “Messini dam olishga jo‘natamiz”Jo Kouldan dadil bashorat: “Messini dam olishga jo‘natamiz”Bugun, 17:56“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildi“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildiBugun, 17:43Pedro Porro va Lamine Yamal hamkorligi: Ispaniya terma jamoasining yangi quroliPedro Porro va Lamine Yamal hamkorligi: Ispaniya terma jamoasining yangi quroliBugun, 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi