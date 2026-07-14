Der offensive Mittelfeldspieler von Arsenal und der belgischen Nationalmannschaft, Leandro Trossard, steht kurz davor, seine Karriere in der türkischen Süper Lig fortzusetzen. Die Pressestelle der "Gunners" bestätigte, dass eine offizielle Einigung über den Wechsel des 31-Jährigen zu Beşiktaş erzielt wurde. Dieser Transfer wird als Abschluss einer erfolgreichen Ära für den Londoner Klub angesehen. Dies berichtet Goal.com .

Laut einem Bericht von The Athletic haben sich die Parteien auf eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro (ca. 17 Millionen Pfund) geeinigt. Leandro Trossard ist derzeit auf dem Weg nach Istanbul, um den Medizincheck zu absolvieren und die persönlichen Vertragsbedingungen zu finalisieren. Die Arsenal-Führung gab bekannt, dass sie dem Spieler die Erlaubnis erteilt hat, die Transferformalitäten abzuschließen.

Transferdetails und neuer Vertrag

Die Verhandlungen zwischen dem türkischen Spitzenklub und dem Spieler befinden sich in der Endphase. Berichten zufolge wird erwartet, dass Leandro Trossard einen "3+1"-Vertrag bei Beşiktaş unterzeichnet. Sein Jahresgehalt könnte inklusive Boni 9 Millionen Euro betragen. Dies ist ein beachtlicher Wert für die türkische Liga und unterstreicht die Ambitionen des Vereins.

Interessanterweise lief der aktuelle Vertrag des Spielers bei Arsenal noch bis 2027. Obwohl seine finanziellen Konditionen im August 2025 verbessert wurden, wurde die Vertragslaufzeit nicht verlängert. Aus diesem Grund entschied sich der Londoner Klub, den erfahrenen Spieler zu verkaufen, um ihn nicht ablösefrei zu verlieren.

Glänzende Erinnerungen bei Arsenal

Leandro Trossard kam im Januar 2023 für 27 Millionen Pfund von Brighton zu Arsenal. In der vergangenen Zeit wurde er zu einem festen Bestandteil des Teams von Mikel Arteta. Besonders in der Saison 2025/26 absolvierte er 50 Spiele in allen Wettbewerben, erzielte 8 Tore und gab 11 Vorlagen.

Mit seinem Beitrag gewann Arsenal zum ersten Mal seit 2004 die Premier League und erreichte das Finale der Champions League. Auch seine Leistungen auf internationaler Bühne sind bemerkenswert: Er nahm an allen 6 Spielen der Weltmeisterschaft für die belgische Nationalmannschaft teil und verhalf seinem Team zum Einzug ins Viertelfinale.

Goal.com betont, dass dieser Transfer voraussichtlich bis Ende dieser Woche vollständig abgeschlossen sein wird. Die Fans von Beşiktaş bereiten sich bereits in den sozialen Medien auf die Ankunft des belgischen Stars vor. Arsenal seinerseits könnte auf dem Transfermarkt nach neuen Optionen suchen, um Trossard zu ersetzen.