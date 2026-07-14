Der englische Klub Liverpool führt aktive Verhandlungen über den Transfer des neuen Sterns des mexikanischen Fußballs, des 17-jährigen Gilberto Mora. Der Mittelfeldspieler, der als eines der größten Talente im Weltfußball gilt, hat mit seinen herausragenden Leistungen das Interesse europäischer Spitzenklubs geweckt. Auch der erfahrene Mittelfeldspieler Alexis Mac Allister, der bei den Merseysidern unter Vertrag steht, äußerte sich zu diesem möglichen Transfer. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit Claro Sports reagierte Mac Allister auf die Gerüchte über einen Wechsel des jungen Talents an die Anfield Road. Obwohl der argentinische Fußballer erklärte, noch keine konkreten Informationen zu haben, lobte er das Interesse des Vereins. "Wenn sie ihn mit Liverpool in Verbindung bringen, bedeutet das, dass er wirklich ein großartiger Spieler ist. Klubs auf diesem Niveau wählen ihre Kandidaten nicht ohne Grund aus", betonte Mac Allister.

Das Rennen zwischen den europäischen Giganten

Nicht nur Liverpool ist in den Kampf um Gilberto Mora involviert, auch ein weiterer Vertreter der englischen Premier League, der FC Arsenal, ist aktiv. Zudem beobachten die spanischen Giganten Real Madrid und Barcelona die Entwicklung des Spielers genau. Zuvor war auch Manchester United im Rennen, doch die "Red Devils" entschieden sich gegen den Plan, da die Ablösesumme 34 Millionen Pfund (ca. 45 Millionen Dollar) überstieg.

Mora, der derzeit für den mexikanischen Klub Club Tijuana spielt, hat in kurzer Zeit bereits 12 Länderspiele absolviert. Seine Fähigkeit, auf verschiedenen Positionen im Mittelfeld gleichermaßen effektiv zu agieren, sowie seine Spielintelligenz werden von Experten hoch bewertet. Die Spielervermittlerin Rafaela Pimenta hat erklärt, dass sie ihren Klienten bei einem Verein unterbringen möchte, der am besten für seine Entwicklung geeignet ist.

Es gibt auch einige rechtliche Aspekte beim Transfer des mexikanischen Talents. Gemäß den FIFA-Regularien kann Mora erst nach seinem 18. Geburtstag einen offiziellen Vertrag bei einem ausländischen Klub unterschreiben. Er wird im Oktober volljährig, was es Liverpool oder anderen Interessenten ermöglicht, eine Vorvereinbarung für das Wintertransferfenster oder die kommende Saison zu treffen.

Die Führung von Liverpool sieht in Gilberto Mora einen der zukünftigen Anführer des Teams. Die Strategie des Vereins, junge Talente zu entdecken und zu Weltklasse-Stars zu formen, erhöht die Wahrscheinlichkeit dieses Transfers. Sollte der Deal erfolgreich abgeschlossen werden, wird erwartet, dass Mora in den kommenden Jahren zu einem der herausragenden Legionäre der Premier League aufsteigt.