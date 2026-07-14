Der Mittelfeldregisseur des FC Barcelona und der niederländischen Nationalmannschaft, Frenkie de Jong, wird aufgrund einer schweren Verletzung für längere Zeit ausfallen. Die medizinischen Ergebnisse des Spielers, der nach der Weltmeisterschaft zum Verein zurückkehrte, erwiesen sich als deutlich ernster als erwartet. Es wird erwartet, dass dieser Umstand die Pläne und die Kaderbalance der Katalanen vor der neuen Saison erheblich beeinflussen wird. Dies berichtet Goal.com .

Laut einem Bericht der MARCA unterzog sich De Jong am Montag im Trainingszentrum des Vereins einer routinemäßigen medizinischen Untersuchung. Bei dem Spieler, der bei der Weltmeisterschaft alle Spiele der niederländischen Nationalmannschaft bestritt, wurde ein schwerwiegendes Knieproblem festgestellt. Zur Erinnerung: Die Niederländer schieden nach einem schwierigen Spiel im Achtelfinale gegen Marokko, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde, aus dem Turnier aus.

Erste Diagnosen zeigen, dass Frenkie de Jong mindestens vier Monate lang behandelt werden und einen Genesungsprozess durchlaufen muss. Das bedeutet, dass der erfahrene Mittelfeldspieler bis November nicht auf den Platz zurückkehren kann. Obwohl die Führung des FC Barcelona noch keine offizielle Stellungnahme abgegeben hat, bestätigen Quellen innerhalb des Vereins, dass die Lage äußerst kompliziert ist.

Die Katalanen stehen vor Problemen im Mittelfeld

De Jong, der im Juli 2019 zum Team stieß, war in der vergangenen Zeit zu einem festen Bestandteil des Vereins geworden. Bisher hat er 197 Spiele im Trikot des FC Barcelona absolviert und dabei 20 Tore erzielt. Sein bis 2029 laufender Vertrag unterstreicht, wie wichtig der Spieler für die Zukunft des Teams ist.

Diese Verletzung ist eine Fortsetzung einer Reihe von Rückschlägen in De Jongs Karriere. Bereits in der vergangenen Saison verpasste er fast zwei Monate aufgrund von Oberschenkelproblemen. Nun ist der Trainerstab des Vereins gezwungen, das Mittelfeld in seiner Abwesenheit neu zu formieren und anderen Spielern mehr Verantwortung zu übertragen.

Laut Goal.com sind die Erfolge von Frenkie de Jong bei Barcelona beachtlich: Er ist dreifacher spanischer Meister, zweifacher Pokalsieger (Copa del Rey) und dreifacher Gewinner des spanischen Supercups. Seine Siegermentalität und seine Fähigkeit, das Spiel zu kontrollieren, waren für das Team in den entscheidenden Phasen der Saison unverzichtbar. Nun müssen die Katalanen diese Lücke entweder auf dem Transfermarkt oder durch interne Reserven schließen.