Mourinho will Real umgestalten: Neues taktisches Schema bekannt

Die Ära von José Mourinho bei Real Madrid könnte mit einem neuen taktischen Konzept beginnen. Berichten zufolge plant der portugiesische Trainer, das Team in einem 4-2-3-1-System mit zwei defensiven Mittelfeldspielern aufzustellen.

Mourinho legt sich auf das 4-2-3-1-Schema fest

Laut Informationen des Journalisten Mario Cortegana sieht José Mourinho das 4-2-3-1 als das primäre taktische Grundgerüst bei Real Madrid.

In diesem System muss das Team das Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive wahren. Besonders die Rolle der zwei defensiven Mittelfeldspieler wird entscheidend sein.

Das ist typisch für Mourinhos Stil: Er sorgt meist zuerst für defensive Stabilität und schafft dann Freiräume für die Stars im Angriff.

Tchouaméni — in der Rolle des „harten“ Ankers

Dem Bericht zufolge muss einer der beiden defensiven Mittelfeldspieler strikt auf seiner Position bleiben und hauptsächlich defensive Aufgaben übernehmen.

Aurélien Tchouaméni gilt als Hauptkandidat für diese Rolle.

Der französische Spieler könnte vor der Abwehrkette agieren, gegnerische Angriffe unterbinden, das Zentrum schließen und das Spiel mit dem ersten Pass einleiten.

Rolle Kandidat Aufgabe Positionsanker Aurélien Tchouaméni Abwehr abschirmen, Balance im Zentrum halten Freierer Anker Federico Valverde oder ein neuer Spieler Pressing, Laufarbeit, Offensivdrang Zehner-Raum Bellingham oder ein anderer kreativer Spieler Angriffsspiel verbinden, letzter Pass

In diesem System muss Tchouaméni die „unsichtbare Arbeit“ verrichten. Er mag vielleicht keine Tore schießen, aber die Balance des Teams wird von ihm abhängen.

Valverde oder ein neuer Transfer?

Es wird erwartet, dass Mourinho dem zweiten defensiven Mittelfeldspieler mehr Freiheiten gewährt.

Federico Valverde könnte diese Position bekleiden. Seine körperliche Verfassung, sein hohes Laufpensum und seine Fähigkeit, schnell zwischen Angriff und Abwehr umzuschalten, passen zu Mourinhos Anforderungen.

Es gibt jedoch eine weitere Option: Sollte Real Madrid einen neuen Mittelfeldspieler verpflichten, könnte diese Rolle an den Neuzugang gehen.

Mourinhos Hauptanforderung ist hier klar: Das Zentrum muss nicht nur durch Technik, sondern auch durch Disziplin, Kraft und physische Stabilität funktionieren.

Was bringt dieses Schema den Stars?

Im Kader von Real Madrid stehen Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham und andere Stars. Das 4-2-3-1-Schema kann ihre offensive Freiheit bewahren und gleichzeitig für Sicherheit in der Rückwärtsbewegung sorgen.

Für Mourinho ist das größte Problem nicht die Anzahl der Stars, sondern sie zu einem funktionierenden Mechanismus zu formen.

Wenn die zwei defensiven Mittelfeldspieler das Zentrum richtig absichern, haben die Offensivspieler mehr Bewegungsfreiheit. Das kommt schnellen Spielern wie Mbappé und Vinícius sehr entgegen.

Der Einfluss des verlorenen Meistertitels an Barcelona

Am Ende der Saison 2025/26 belegte Real Madrid den zweiten Platz in La Liga und verlor die Meisterschaft an den FC Barcelona.

Dieses Ergebnis war ein wichtiges Signal für den Madrider Verein. Nun muss das Team nicht nur den Kader, sondern auch die Spielidee neu aufbauen.

Mourinhos 4-2-3-1-Plan ist genau an diesem Punkt wichtig: Er will Real Madrid zu einem härteren, disziplinierteren und pragmatischeren Team machen.

Kehrt der Mourinho-Stil zurück?

Das 4-2-3-1 ist für José Mourinho kein fremdes Schema. Im Laufe seiner Karriere hat er seine Teams oft durch Systeme mit zwei defensiven Mittelfeldspielern stabilisiert.

In diesem Format kann das Team gleichzeitig defensiv kompakt und offensiv schnell sein. Dies erfordert jedoch eine hohe Disziplin von den Spielern.

Mourinho erwartet von seinen Spielern nicht nur Kreativität am Ball, sondern auch Laufarbeit ohne Ball, Rückwärtsbewegung und taktische Verantwortung.

Die Hauptfrage — werden sich die Stars an dieses System anpassen?

Das ist die größte Intrige bei Real Madrid: Wie lassen sich Mourinhos strikte taktische Vorgaben und die Freiheit der Superstars im Team vereinen?

Spieler wie Mbappé, Vinícius und Bellingham können Spiele durch individuelle Klasse entscheiden. Aber Mourinho fordert von ihnen auch mannschaftliche Disziplin.

Wenn dieses Gleichgewicht gefunden wird, könnte Real Madrid wieder zu einer sehr gefährlichen Mannschaft werden. Wenn nicht, könnten in der Kabine Fragen aufkommen.

Wie wird das neue Real aussehen?

Mourinhos Plan ist noch keine offizielle taktische Ankündigung, aber Berichte deuten darauf hin, dass in Madrid eine große Veränderung vorbereitet wird.

Das 4-2-3-1-Schema könnte Real Ordnung im Zentrum, Stabilität in der Abwehr und Freiheit für die Stars im Angriff geben.

Die entscheidende Frage ist nun: Kann Mourinho die Stars bei Real an sein striktes taktisches System anpassen, oder beginnt in Madrid ein weiteres großes Experiment?