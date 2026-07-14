Yandex stellt Alice AI ART 2.0 vor, das einzige Modell, das Bilder sowohl erstellt als auch bearbeitet

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Yandex stellt Alice AI ART 2.0 vor, das einzige Modell, das Bilder sowohl erstellt als auch bearbeitet

Der russische Technologiegigant Yandex hat einen bedeutenden Schritt im Bereich der künstlichen Intelligenz gemacht. Das Unternehmen hat das neuronale Netzwerk Alice AI ART 2.0 entwickelt, das die Fähigkeit zur Erstellung von Bildern von Grund auf und zur Bearbeitung bestehender Bilder auf Basis von Benutzeranweisungen in einem einzigen System vereint. Diese Innovation vereinfacht den Prozess für Nutzer, die mit grafischen Inhalten arbeiten, erheblich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Früher wurden die Prozesse der Bilderzeugung (Generierung) und der Bearbeitung als zwei getrennte technologische Richtungen betrachtet. Jede hatte ihre eigenen spezifischen Modelle, Datensätze und Trainingsmethoden. Laut Ixbt.com ist es den Ingenieuren von Yandex gelungen, diese beiden Szenarien in einer einheitlichen Architektur zu verschmelzen. Das Modell kann nun das Wissen, das es während der Bilderzeugung erworben hat, automatisch auch bei der Bearbeitung anwenden.

Technologische Vorteile und einzigartige Konzepte

Ein besonderes Merkmal des Modells Alice AI ART 2.0 ist seine hohe Präzision bei der Arbeit mit seltenen visuellen Elementen. Wenn das neuronale Netzwerk beispielsweise gelernt hat, einen Samowar oder nationale Muster per Textaufforderung zu zeichnen, zeigt es dieselbe Fertigkeit beim Hinzufügen dieser Objekte zu einem fertigen Bild. Dies ermöglicht die Wahrung der visuellen Konsistenz während des Bearbeitungsprozesses.

Die Entwickler haben zudem ein spezielles Modul in die Architektur integriert, das kurze Benutzeranfragen in erweiterte und detaillierte Anweisungen umwandelt. Nach Berechnungen des Unternehmens hat dieser Ansatz die Bearbeitungsgenauigkeit um etwa 12 Prozent erhöht, ohne das generative Modell selbst zu verändern.

Ein weiteres wichtiges Update betrifft Texte innerhalb von Bildern. Eines der häufigen Probleme bei KI-Modellen war die fehlerhafte Darstellung von Schriftzügen in Bildern. Für Alice AI ART 2.0 wurde ein spezieller Datensatz in Russisch und Englisch erstellt, der die Qualität von Logos, Anzeigen und anderen Textelementen grundlegend verbessert hat.

Bedeutung für Nutzer in Usbekistan

Diese Technologie ist derzeit in den Anwendungen Alice AI und Shedevrum von Yandex implementiert. Angesichts der aktiven Nutzung von Yandex-Diensten in Usbekistan erhalten lokale Designer, Vermarkter und Gelegenheitsnutzer erweiterte Möglichkeiten, schnelle und hochwertige Inhalte zu erstellen, ohne komplexe Grafikbearbeitungsprogramme verwenden zu müssen.

Der Übergang zu einem einheitlichen Modell verbessert nicht nur die Qualität, sondern beschleunigt auch den technologischen Prozess. Updates werden nun für das gesamte System gleichzeitig durchgeführt und nicht mehr für einzelne Modelle. Dies schafft die Grundlage für eine schnellere KI-Entwicklung und Anpassung an die Bedürfnisse der Nutzer.

YandexKünstliche IntelligenzAlice AIShedevrumTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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