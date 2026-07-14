Großer Aufstand bei der FIFA: Europäische Verbände verbünden sich gegen Infantino!

Gianni Infantino hatte geplant, sich eine dritte Amtszeit als FIFA-Präsident zu sichern und die Wahl ohne jegliche Konkurrenz zu gewinnen. Doch die Ereignisse nehmen eine völlig andere Wendung. Laut einem Bericht des einflussreichen talkSPORT Medienhauses sind eine Reihe europäischer Fußballverbände innerhalb der UEFA fest entschlossen, sich gegen Infantino zu stellen und einen starken Gegenkandidaten zu unterstützen.

Zamin.uz liefert Details zu diesem verborgenen Machtkampf und dem möglichen Sturm der Reformen in der Fußballwelt.

Was ist der Grund für den Protest?

Es gibt mehrere schwerwiegende Gründe, warum die europäischen Fußballfunktionäre über die Politik des amtierenden FIFA-Präsidenten verärgert sind. Eine Reihe von Reformen, die von Infantino vorangetrieben werden, stehen nach Ansicht vieler im krassen Widerspruch zu den Interessen europäischer Vereine und nationaler Verbände:

Plan zur Aufstockung der Weltmeisterschaft auf 64 Teilnehmer: Obwohl die WM 2026 erstmals in der Geschichte mit 48 Mannschaften ausgetragen wird, prüft Infantino offiziell die Erweiterung der Teilnehmerzahl in der Zukunft auf 64 Mannschaften. Dies würde die Anzahl der Spiele und die Ermüdung der Spieler übermäßig erhöhen.

Reform der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft: Der Vorschlag, dieses prestigeträchtige Turnier im neuen Format weiter auszubauen und alle zwei Jahre auszutragen, stieß bei den europäischen Schwergewichten auf scharfen Widerstand.

Wer könnte gegen Infantino kandidieren?

Derzeit werden mehrere einflussreiche Kandidaten genannt, von denen erwartet wird, dass sie in den Ring steigen oder von europäischen Ländern unterstützt werden.

Nachfolgend eine Analyse ihrer aktuellen Position und ihrer Kandidatur-Chancen:

Potenzieller Kandidat Aktuelle Position Status der Kandidatur und Erfolgsaussichten Aleksander Čeferin UEFA-Präsident Der mächtigste Gegenkandidat. Er konzentriert sich jedoch derzeit auf die UEFA und hat erklärt, dass er nicht gegen Infantino antreten will. Nasser Al-Khelaifi Vorsitzender von PSG und der European Club Association (ECA) Die belgischen und polnischen Fußballverbände sind bereit, ihn aktiv zu unterstützen. Er selbst hat jedoch bisher kein Interesse bekundet. Dariusz Mioduski Eigentümer des polnischen Klubs Legia Warschau Eine der Personen auf der Kandidatenliste, die in der europäischen Fußballpolitik erheblichen Einfluss genießt. Victor Montagliani CONCACAF-Präsident Wird als potenzielle ausgleichende Kraft gesehen, die den amerikanischen Kontinent vertritt. Patrice Motsepe CAF-Präsident Obwohl er auf der Liste steht, ist ein offener Konflikt aufgrund seiner engen Allianz mit Infantino für ihn schwierig.

Wann findet die Wahl statt?

Die entscheidende Phase des Kampfes um das FIFA-Präsidentenamt findet im Herbst statt. Die offizielle Registrierung der Kandidaten und die Abstimmungsprozesse finden am 18. November dieses Jahres statt.

Die europäischen Verbände beraten darüber, wie sie sich bis zu diesem Termin um einen einzigen, starken Kandidaten vereinen können, der dem amtierenden Präsidenten die Stirn bieten kann. Sollten die UEFA-Mitglieder ihre Pläne umsetzen, könnten wir in den kommenden Monaten einen großen Machtwechsel in der Fußballwelt erleben.

Um die Kritik an der umstrittenen Aussage der FIFA-Führung zur Erweiterung der Weltmeisterschaft auf 64 Mannschaften im Detail zu verstehen, können Sie sich das Video Reaktion der talkSPORT-Experten ansehen.

Dieses Video hilft dabei, besser zu verstehen, wie die Ideen von Gianni Infantino zur Erhöhung der Teilnehmerzahl bei der Weltmeisterschaft von der Fußballgemeinschaft und Experten aufgenommen wurden.